Auto zderzyło się z betoniarką 

Do zdarzenia doszło na terenie Marysina Wawerskiego Źródło: Google Maps

Do zderzenia pojazdów doszło nad ulicą Marsa, w kierunku Ząbek.

- To kolizja, póki co nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Betoniarka zderzyła się z renault - przekazał nam krótko Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Jak wskazał policjant, ze względu na trudne warunki pogodowe, mogą występować utrudnienia w tym miejscu.

Zderzenie auta z betoniarką Źródło: Łukasz Wieczorek/TVN24