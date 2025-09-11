Auto zderzyło się z betoniarką 

Na Trasie Siekierkowskiej doszło do zderzenia auta osobowego z betoniarką. Według wstępnych ustaleń policji, nie ma osób poszkodowanych.
Do zderzenia pojazdów doszło nad ulicą Marsa, w kierunku Ząbek.
- To kolizja, póki co nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Betoniarka zderzyła się z renault - przekazał nam krótko Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
Jak wskazał policjant, ze względu na trudne warunki pogodowe, mogą występować utrudnienia w tym miejscu.
Zderzenie auta z betoniarką
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Wieczorek/TVN24