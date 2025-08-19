Kluczowe fakty:

Staw Morskie Oko na granicy osiedli Aleksandrów i Falenica było popularnym miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców. W ciągu ostatnich dwóch lat zbiornik prawie całkowicie wysechł.

Nadleśnictwo Celestynów, które jest gospodarzem tego miejsca, upatruje przyczyny w suszy hydrologicznej. Sztucznego napełniania akwenu nie planuje ze względu na wysokie koszty i brak gwarancji, że woda się tam utrzyma.