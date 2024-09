Po skargach na jakość wody urzędnicy skontrolują oczyszczalnię

Mieszkańcy skarżą się, że woda w Kanale Wawerskim jest coraz gorszej jakości. Stołeczny ratusz odpowiada zapowiedzią kontroli w oczyszczalni ścieków "Cyraneczka", którą urzędnicy mają przeprowadzić jeszcze we wrześniu.

Przekroczone stężenia metali ciężkich

Strażnicy Rzek WWF w lipcu pobrali próbki wody z Kanału Wawerskiego w dzielnicy Wesoła. Zarówno oni, jak i mieszkańcy, mieli wątpliwości co do czystości wody. Do kanału odprowadzana jest m.in. woda z oczyszczalni ścieków "Cyraneczka". Próbki pobrał również WIOŚ.