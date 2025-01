Pożar ciężarówki w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy i korki na Ursynowie

Posłuchaj Wstrzymaj Relacja Michała Gołębiowskiego sprzed tunelu POW Źródło: TVN24

Na trasie S2 pomiędzy węzłami Puławska i Wilanów zapalił się samochód ciężarowy. Zamknięto tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. - Prowadzone są działania zmierzające do oceny technicznej obiektu - poinformowała nas po godzinie 22 rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsze nagranie pożaru dostaliśmy na Kontakt24.

"Pożar pojazdu dostawczego, S2 zablokowana w obydwu kierunkach. Utrudnienie powstało około godz. 18:57. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Informacje potwierdziła policja.

- Doszło do pożaru ciężarówki. Trasa S2 w kierunku Poznania będzie zamykana - powiedział krótko po zdarzeniu aspirant Jacek Sobociński z Komendy Stołecznej Policji.

Iskry i pożar

Więcej szczegółów przekazała straż pożarna. - W połowie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy zapalił się samochód ciężarowy. Pożar jest zlokalizowany. Trwa akcja gaśnicza. W działaniach udział biorą cztery zastępy straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Tunel jest zablokowany w obu kierunkach - poinformował po godzinie 19 młodszy brygadier Artur Kamiński ze stołecznej straży pożarnej. Kierowca opuścił płonący pojazd o własnych siłach i nie wymagał pomocy medycznej.

Strażacy opisali przebieg zdarzenia. "W trakcie jazdy doszło do iskrzenia w okolicy przedniego koła ciągnika siodłowego czego skutkiem było gwałtowne rozwinięcie się pożaru na całą kabinę. Pojazd nie przewoził materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym" - przekazała Komenda Miejska PSP Warszawy w komunikacie w mediach społecznościowych.

Sprawdzanie stanu technicznego tunelu

Po godzinie 20 strażak przekazał, że pożar został ugaszony, a tunel oddymiony. - Straż pożarna zakończyła swoje działania. Na miejscu pracuje urzędnik bezpieczeństwa tunelowego, trwa sprawdzanie stanu technicznego obiektu. Kiedy zakończy swoje czynności, będzie podejmowana decyzja, kiedy tunel zostanie udostępniony do ruchu - przekazała o godzinie 21 Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

- Obecnie prowadzimy działania zmierzające do oceny technicznej obiektu, a co za tym idzie dopuszczenia poszczególnych nawierzchni do ruchu - podała po godzinie 22 Tarnowska.

