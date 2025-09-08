Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja

Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
Źródło: KRP Warszawa III
Policjanci z warszawskiego Ursusa zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji, który - jak ustalili - groził ochroniarzowi nożem, a w Polsce przebywał nielegalnie. Zatrzymany został już deportowany.

Policjanci z Ursusa zostali wezwani do lokalu gastronomicznego, którego nie chciało opuścić trzech Gruzinów.

Znaleźli przy nim nóż

"Na miejscu mundurowi zastali mężczyzn oraz ochroniarza sklepu, który wskazał na jednego z nich i oświadczył, że parę minut wcześniej próbował dokonać kradzieży w sklepie, w którym pracuje i kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić. Patrolowcy natychmiast zatrzymali obywatela Gruzji" - opisała sierż. Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Jak dodała, funkcjonariusze znaleźli przy Gruzunie nóż. "Dalsze czynności wykonane przez stróżów prawa wykazały, że 42-latek, przebywa w Polsce nielegalnie" - podała policjantka.

Zarzuty i deportacja

Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił postawić 42-latkowi zarzutu gróźb karalnych. Po czynnościach w Prokuraturze Rejonowej Policji Warszawa Ochota policjanci przekazali obywatela Gruzji funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy zajęli się deportacją.

Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia.

Narkotyki mieli sprzedawać "w dzień, jak i w nocy". 14 osób zatrzymanych>>>

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 14 osób
Źródło: CBŚP

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa III

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Czytaj także:
Pogrzeb Stanisława Soyki
Ostatnie pożegnanie Stanisława Soyki
Praga Południe
Policjanci zatrzymali 39-latka, który posiadał i sprzedawał nielegalnie papierosy
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"
Okolice
Śmiertelny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego
Traktorzysta wypadł z drogi, pasażer nie przeżył
Okolice
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Targówek
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
Śródmieście
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
Rembertów
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
Śródmieście
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
Okolice
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Zderzenie na Puławskiej
Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu
Mokotów
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Okolice
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
TVN24
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
Okolice
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Uwierzyła znajomemu z portalu randkowego. Straciła duże pieniądze
Okolice
Fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach
"Była jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście"
Okolice
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
Wilanów
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
Okolice
Cmentarz Powązkowski Wojskowy
Powstaną cyfrowe kopie pomników ze Starych Powązek
Wola
Strażnicy graniczni, zatrzymanie, lotnisko
Jeden przyleciał, drugi chciał lecieć. Obaj byli poszukiwani
Włochy
Intymny wideo czat zakończył się szantażem (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż
Okolice
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Niski stan Wisły. Motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt
Klaudia Kamieniarz
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina
Włochy
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Frezowanie w dwóch dzielnicach. Wyznaczono objazdy
Wola
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi
Śródmieście
Półmaraton Praski
Biegacze na ulicach. Utrudnienia w ruchu
Praga Południe
Służby szukały zaginionego seniora
Senior wyszedł oknem z domu opieki. Postawił na nogi służby
Okolice
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Wypadek w miejscowości Ostromęczyn
Wyprzedzał, zderzył się z drugim autem i wjechał w drzewo. Nie żyje
Okolice
Policjanci zatrzymali traktor do kontroli
Pościg za traktorem z obornikiem. Kierowcy zamieniali się miejscami
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki