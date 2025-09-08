"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja

Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji Źródło: KRP Warszawa III

Policjanci z Ursusa zostali wezwani do lokalu gastronomicznego, którego nie chciało opuścić trzech Gruzinów.

Znaleźli przy nim nóż

"Na miejscu mundurowi zastali mężczyzn oraz ochroniarza sklepu, który wskazał na jednego z nich i oświadczył, że parę minut wcześniej próbował dokonać kradzieży w sklepie, w którym pracuje i kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić. Patrolowcy natychmiast zatrzymali obywatela Gruzji" - opisała sierż. Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Jak dodała, funkcjonariusze znaleźli przy Gruzunie nóż. "Dalsze czynności wykonane przez stróżów prawa wykazały, że 42-latek, przebywa w Polsce nielegalnie" - podała policjantka.

Zarzuty i deportacja

Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił postawić 42-latkowi zarzutu gróźb karalnych. Po czynnościach w Prokuraturze Rejonowej Policji Warszawa Ochota policjanci przekazali obywatela Gruzji funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy zajęli się deportacją.

Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia.

