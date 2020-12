"Blokada w oparach absurdu" w kilku miejscach stolicy. "Na środku pasów wiążą sznurówki lub rozrzucają jabłka"

"Narodowe wiązanie sznurówek" i "lekcja tanga"

"'Jeśli nie mogę tańczyć, to nie jest moja rewolucja' powiedziała kiedyś pewna anarchistka, Emma Goldman. Chyba mamy podobnie, nasza rewolucja jest tańcząca, więc dlaczego by nie zrobić tanecznej blokady Warszawy? Jest kilka propozycji na najbliższy poniedziałek - szybkie tańczone lub inne performatywne akcje. Nazywa się to 'flash mobem' - to takie zabawne i spontaniczne działania w przestrzeni publicznej. Umawiasz się w jakiejś grupie, wpadasz w umówione miejsce, tańczysz lub wykonujesz jakąś akcję, trwa to 10-15-20 minut (zależy od Was) i znikacie, rozpływacie się w tłumie" - czytamy w opisie wydarzenia.