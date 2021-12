Pijany hulajnogista potrącił pieszą na Ursynowie. Policja: wydmuchał około dwóch promili

Wypadek na Ursynowie. Piesza została potrącona przez mężczyznę poruszającego się na hulajnodze. Kobieta trafiła do szpitala. Policja podaje, że hulajnogista był pijany.

Do wypadku doszło na ulicy Romera, w rejonie numeru 15. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 15.30. - Doszło do zderzenia osoby poruszającej się na hulajnodze z pieszą. Piesza trafiła do szpitala - informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Z ustaleń policji wynika, że obie osoby poruszały się po chodniku.