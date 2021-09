Przejście dla pieszych przy Senatorskiej zyska światła

Szykują się zmiany na przejściu dla pieszych przez Marszałkowską, na skraju placu Bankowego. To jedna z najniebezpieczniejszych zebr w mieście, ale ma być lepiej - Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę świateł. Niewykluczone, że powstaną jeszcze w tym roku.

Piesi, którzy próbują przekroczyć Marszałkowską przy Senatorskiej, nie mają łatwego zadania - muszą pokonać tory tramwajowe i sześć pasów z wysepką pośrodku. Żeby poprawić bezpieczeństwo, w 2017 roku drogowcy zmienili to miejsce w tak zwane przejście aktywne. Pieszy, zbliżający się do przejścia, uruchamia pulsujące, pomarańczowe światło i diody w asfalcie. System nie był jednak niezawodny, a zebra wciąż pozostawała jedynym przejściem bez sygnalizacji na blisko trzykilometrowym odcinku od placu Konstytucji do Bankowego.

To, że zmiany w tym miejscu są potrzebne, wskazywały już wyniki audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych przeprowadzonego przez drogowców. W sześciostopniowej skali (od 0 do 5) jedno z przejść przez Marszałkowską otrzymało ocenę "1", a drugie "2". "Przejście bez sygnalizacji przez trzy szerokie pasy pozbawione sygnalizacji nie jest bezpieczne - niechroniony pieszy ma do pokonania długą drogę, samochody mogą rozwijać znaczne prędkości, nie ma fizycznego zabezpieczenia przed wyprzedzaniem w rejonie przejść" - argumentuje ZDM.

Drogowcy właśnie ogłosili przetarg na przebudowę tego miejsca. Inwestycja zakłada budowę sygnalizacji na przejściu przez obie jezdnie oraz przez torowisko tramwajowe z automatyczną detekcją pieszych i pojazdów. "Nowe i modernizowane sygnalizacje co do zasady mają zaprogramowany priorytet dla komunikacji zbiorowej, przejazd tramwajów nie powinien więc być utrudniony mimo dodatkowych świateł" - zaznaczają.

Światła mogą powstać jeszcze w tym roku

Projekt przewiduje zmiany w kształcie jezdni i chodników, w rejonie przejścia. Poszerzony ma zostać chodnik w północno-zachodnim narożniku, od strony ulicy Elektoralnej i placu Bankowego. "Różnica wysokości pod budynkiem byłego Hotelu Saskiego sprawia, że większość chodnika znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Dla osób o ograniczonej mobilności do dyspozycji jest jedynie wąski pas chodnika przy samej krawędzi jezdni. Zostanie on poszerzony" - wyjaśnia ZDM.

Wschodnia nitka Marszałkowskiej w rejonie przejścia zachowa trzypasmowy przekrój. Po stronie zachodniej przejście będzie przez dwa pasy. Drogowcy chcą dostosować nową geometrię jezdni do planów wynikających z koncepcji "Zielonej Marszałkowskiej". "Po zachodniej stronie ulicy pomiędzy placem Bankowym a ulicą Królewską ma powstać dwukierunkowa droga dla rowerów oraz szpaler drzew. Parkowanie zostanie przeniesione z chodnika na jezdnię. Projektowanie tych zmian właśnie trwa, a ich realizacja będzie najprawdopodobniej możliwa w 2022 i 2023 roku. Przebudowane skrzyżowanie przy Senatorskiej i Elektoralnej będzie posiadało odpowiednią rezerwę terenu" - zapowiadają. I dodają, że choć przejazd rowerowy wzdłuż przejścia powstanie teraz, pełną funkcjonalność zyska po pojawieniu się zapowiadanej drogi dla rowerów na tym odcinku ulicy Marszałkowskiej oraz na placu Bankowym.

Oferty w przetargu można składać do 11 października. Wybrany wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 45 dni na wykonanie zadania. "Jeśli wybór wykonawcy przebiegnie sprawnie, światła powstaną jeszcze w tym roku" - zapowiada ZDM.

Nowe Centrum Warszawy

Zmiany na Marszałkowskiej to część Nowego Centrum Warszawy, czyli planu prezydenta Rafała Trzaskowskiego na przemianę centralnej części miasta w "bezpieczną, wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń". W ubiegłym roku przebudowano aleję Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka. Obecnie trwają prace na placu Pięciu Rogów, rondzie Dmowskiego i Marszałkowskiej. Powstają nowe przejścia dla pieszych i infrastruktura rowerowa i - jak zapowiadają drogowcy - do końca roku przybędzie też ponad setka nowych drzew.

