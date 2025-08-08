Logo TVN Warszawa
Ważny odcinek S7 na północ od Warszawy może być przejezdny jeszcze w tym roku

Trasa S7
Wizualizacja trasy S7
Źródło: GDDKiA, Value Engineering
Prace na odcinku drogi ekspresowej S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem dobiegają końca; wykonawcy są mobilizowani, by trasa była przejezdna w tym roku - powiedział w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Droga ekspresowa S7 Płońsk Południe – Załuski to część większego projektu rozbudowy trasy S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Łącznie powstaje ponad 34 km drogi ekspresowej.

- Zbliżamy się do zakończenia robót na ważnym odcinku drogi S7 na północ od Warszawy. Zaawansowanie prac pomiędzy Płońskiem a Czosnowem jest bardzo duże. Wykonywana jest podbudowa oraz nawierzchnia drogi, roboty brukarskie, roboty mostowe, powstają ekrany akustyczne" - wskazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który w piątek odwiedził plac budowy drogi ekspresowej S7. - Jesteśmy z budową na ostatniej prostej i mobilizujemy wykonawców, by trasa główna na wszystkich trzech odcinkach była przejezdna jeszcze w tym roku – dodał.

Budowa trasy S7, odcinek Płońsk Południe-Załuski
"Ekspresówką" ze stolicy nad morze. Z jednym odcinkiem jest problem
Okolice
Wybrano wariant przebiegu Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na Bielanach
Dzięki niej mieszkańcy Bielan unikną korków. Wybrano przebieg ważnej trasy
Bielany
Trasa S7 - wizualizacja
Dwa tunele, cztery pasy, osiem lat. Jest umowa na projekt ważnego odcinka trasy S7
Okolice

Resort infrastruktury przekazał, że budowa nowoczesnej drogi, spełniającej standardy ochrony środowiska, przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu, zwiększając atrakcyjność przyległych terenów dla potencjalnych inwestorów. Realizacja projektu ograniczy hałas w terenach zabudowanych, pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym ilość spalin.

- Nowa S7 to nie tylko szybciej i wygodniej – to także bezpieczniej i bardziej ekologicznie. Dzięki nowej infrastrukturze odciążone zostaną lokalne drogi i centra miejscowości, przez które dziś przebiega stara DK7 – zauważył z kolei wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Resort zaznaczył również, że inwestycja po ukończeniu zapewni wysoką przepustowość i komfort ruchu, także dla ruchu tranzytowego na trasie Warszawa – Elbląg – Gdańsk.

Ministerstwo poinformowało, że prace trwają na trzech odcinkach: Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, Załuski – Modlin i Modlin – Czosnów. Dotychczasowa dwujezdniowa droga stanie się drogą ekspresową o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Dostępność do trasy będzie możliwa poprzez sześć węzłów drogowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Zakroczym, Załuski, Przyborowice i Poczernin.

Jak przekazało ministerstwo powstaną również trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP): Modlin, Załuski i Poczernin, obwód utrzymania drogi oraz obiekty inżynierskie, m.in. mosty, wiadukty i przepusty.

Jak podała GDDKiA zaawansowanie robót przedstawia się następująco:  • Płońsk Południe – Załuski: 79 proc.  • Załuski – Modlin: 87 proc.  • Modlin – Czosnów: 95 proc. 

Dla wszystkich kontraktów zostały podpisane aneksy wydłużające czas na ukończenie. W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin mija w marcu 2026 r., natomiast dla dwóch kolejnych zadań to sierpień 2025 r.

Łączy Trójmiasto, Warszawę i Kraków

"Droga S7 to jeden z najważniejszych szlaków północ–południe w Polsce. Łączy trzy duże ośrodki miejskie w Polsce: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, ułatwiając także dojazd do Elbląga, Radomia, Kielc i granicy z Czechami. Docelowo cała trasa S7 będzie mieć 724 km, czyli będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce, z czego w samym województwie mazowieckim to około 215 km" - zaznaczyło MI.

Wizytowana w piątek przez ministra inwestycja znajduje się w centralnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów płońskiego i nowodworskiego. Rozbudowa DK7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem do parametrów drogi ekspresowej przebiega w większości po istniejącym śladzie i prowadzona jest przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów w każdym kierunku. Wartość dofinansowania z UE dla odcinka Płońsk–Czosnów to 1,2 mld zł. 

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Drogi w PolsceDroga ekspresowa S7
