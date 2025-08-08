Ważny odcinek S7 na północ od Warszawy może być przejezdny jeszcze w tym roku

Wizualizacja trasy S7 Źródło: GDDKiA, Value Engineering

Droga ekspresowa S7 Płońsk Południe – Załuski to część większego projektu rozbudowy trasy S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Łącznie powstaje ponad 34 km drogi ekspresowej.

- Zbliżamy się do zakończenia robót na ważnym odcinku drogi S7 na północ od Warszawy. Zaawansowanie prac pomiędzy Płońskiem a Czosnowem jest bardzo duże. Wykonywana jest podbudowa oraz nawierzchnia drogi, roboty brukarskie, roboty mostowe, powstają ekrany akustyczne" - wskazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który w piątek odwiedził plac budowy drogi ekspresowej S7. - Jesteśmy z budową na ostatniej prostej i mobilizujemy wykonawców, by trasa główna na wszystkich trzech odcinkach była przejezdna jeszcze w tym roku – dodał.

Resort infrastruktury przekazał, że budowa nowoczesnej drogi, spełniającej standardy ochrony środowiska, przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu, zwiększając atrakcyjność przyległych terenów dla potencjalnych inwestorów. Realizacja projektu ograniczy hałas w terenach zabudowanych, pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym ilość spalin.

- Nowa S7 to nie tylko szybciej i wygodniej – to także bezpieczniej i bardziej ekologicznie. Dzięki nowej infrastrukturze odciążone zostaną lokalne drogi i centra miejscowości, przez które dziś przebiega stara DK7 – zauważył z kolei wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Resort zaznaczył również, że inwestycja po ukończeniu zapewni wysoką przepustowość i komfort ruchu, także dla ruchu tranzytowego na trasie Warszawa – Elbląg – Gdańsk.

Ministerstwo poinformowało, że prace trwają na trzech odcinkach: Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, Załuski – Modlin i Modlin – Czosnów. Dotychczasowa dwujezdniowa droga stanie się drogą ekspresową o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Dostępność do trasy będzie możliwa poprzez sześć węzłów drogowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Zakroczym, Załuski, Przyborowice i Poczernin.

Jak przekazało ministerstwo powstaną również trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP): Modlin, Załuski i Poczernin, obwód utrzymania drogi oraz obiekty inżynierskie, m.in. mosty, wiadukty i przepusty.

Jak podała GDDKiA zaawansowanie robót przedstawia się następująco: • Płońsk Południe – Załuski: 79 proc. • Załuski – Modlin: 87 proc. • Modlin – Czosnów: 95 proc.

Dla wszystkich kontraktów zostały podpisane aneksy wydłużające czas na ukończenie. W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin mija w marcu 2026 r., natomiast dla dwóch kolejnych zadań to sierpień 2025 r.

Łączy Trójmiasto, Warszawę i Kraków

"Droga S7 to jeden z najważniejszych szlaków północ–południe w Polsce. Łączy trzy duże ośrodki miejskie w Polsce: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, ułatwiając także dojazd do Elbląga, Radomia, Kielc i granicy z Czechami. Docelowo cała trasa S7 będzie mieć 724 km, czyli będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce, z czego w samym województwie mazowieckim to około 215 km" - zaznaczyło MI.

Wizytowana w piątek przez ministra inwestycja znajduje się w centralnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów płońskiego i nowodworskiego. Rozbudowa DK7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem do parametrów drogi ekspresowej przebiega w większości po istniejącym śladzie i prowadzona jest przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów w każdym kierunku. Wartość dofinansowania z UE dla odcinka Płońsk–Czosnów to 1,2 mld zł.