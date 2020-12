Nawigacja poprowadziła go na prom. "Nie zauważył końca drogi i wjechał z impetem do Wisły"

Nowym samochodem, z pirsu w Gassach wjechał wprost do Wisły. - Mężczyzna oświadczył, że jechał kierując się informacjami przekazywanymi mu z nawigacji satelitarnej - poinformowała policja.

Jak przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie Jarosław Sawicki, tuż przed godziną 18 we wtorek dzielnicowi z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie zostali wezwani do miejscowości Gassy. Ze zgłoszenia wynikało, że na miejscu przeprawy promowej z pirsu do Wisły wpadł samochód. - Policjanci zastali 70-letniego kierowcę, mieszkańca Warszawy, który zdołał wydostać się z zatopionego pojazdu o własnych siłach - poinformował Sawicki.