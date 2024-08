Dwie kolizje w odstępie kilku minut na trasie S2

Nie dostosowali prędkości

Zdarzenie potwierdziła aspirant sztabowa Monika Orlik, rzeczniczka pruszkowskiej policji. - To dwa zdarzenia, w którym uczestniczyły po dwa pojazdy. W obu przypadkach mowa o niedostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. W pierwszym uczestniczyły toyota i volkswagen. Toyota zjechała w tył poprzedzającego ją volkswagena - wyjaśniła policjantka. I dodała: - W drugim zdarzeniu, do którego doszło w bliskiej odległości, volkswagen transporter również nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał w poprzedzający go samochód ciężarowy.