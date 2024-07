Ostrowscy policjanci ruchu drogowego wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED patrolowali trasę S8. Kierowcy często rozwijają tu niebezpieczne prędkości. W środę doszło do kolejnej takiej takiej sytuacji.

Mandat i 15 punktów

"W Nowej Osuchowej policjanci zarejestrowali jazdę chevroleta corvetty. Kierowca tego auta jechał z prędkością prawie 195 km/h. Kierujący został zatrzymany do kontroli drogowej. Był to 41-letni mieszkaniec woj. podlaskiego" - przekazała w komunikacie pod wymownym tytułem "Gnał blisko 200 km/h, a w aucie blisko 460 'kuców'" asp. Marzena Laczkowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

81 ofiar wypadków

Policja zwraca uwagę, że wakacje dopiero się rozpoczęły a na drogach w całej Polsce doszło już do 81 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. "Niezmiennie głównymi przyczynami tych tragicznych zdarzeń są nadmierna prędkości, a zaraz po niej nietrzeźwość kierowcy. Apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, by podróż na wakacje nie była ostatnią w ich życiu" - prosi policja.