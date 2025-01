Dachowanie po pościgu w Mławie Źródło: KPP w Mławie Dachowanie po pościgu w Mławie Źródło: KPP w Mławie Policjanci znaleźli narkotyki przewożone przez 21-latka Źródło: KPP w Mławie

Policjanci z Mławy prowadzili pościg za 21-letnim kierowcą. Uciekający oplem mężczyzna uderzył w bariery energochłonne i dachował w polu. Po chwili pojazd stanął w płomieniach. Z płonącego auta mężczyznę wyciągnęli funkcjonariusze.

Do interwencji policji doszło w niedzielę po południu na drodze wojewódzkiej numer 587. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło znaczne przekroczenie prędkości przez kierowcę opla.

Auto w płomieniach, w środku ranny kierowca

- W rejonie Mławy jechał z prędkością 138 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90 kilometrów na godzinę. Widząc policjanta, wydającego sygnały do zatrzymania się, nagle zahamował i zawrócił na drodze, rozpoczynając ucieczkę. W jej trakcie wykonywał gwałtowne i niebezpieczne manewry - relacjonuje aspirant sztabowy Anna Pawłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W okolicy Wiśniewa kierowca opla stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery energochłonne w pobliżu mostu. - Samochód dachował na polu i stanął w płomieniach. Policjanci widząc zdarzenie, natychmiast udzielili kierowcy pomocy. Narażając swoje zdrowie i życie, wyciągnęli rannego z płonącego auta - zaznacza asp.szt. Pawłowska.

Jak dodaje, mężczyzna był przytomny, ale doznał widocznych obrażeń głowy. To 21-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Na miejscu wypadku zjawiły się służby ratunkowe, które udzieliły mu pomocy. Do szpitala w Warszawie przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Stracił prawo jazdy za liczne wykroczenia

Policjanci opisują, że tuż przed wypadkiem kierowca opla wyrzucił przez okno pojazdu czarną torbę, która została odnaleziona i zabezpieczona. Były w niej narkotyki. Dodatkowo okazało się, że prowadził auto, mimo utraconych uprawnień, które cofnięto mu za liczne wykroczenia drogowe. Opel okazał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

Co grozi 21-latkowi? Policja wylicza, że za przekroczenie prędkości o 41-50 kilometrów na godzinę poza terenem zabudowanym można otrzymać mandat w wysokości 1000 złotych i 11 punktów karnych, brak uprawnień do kierowania jest wykroczeniem, za które kierowca odpowie przed sądem. Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, to przestępstwo, za które grozi kara do roku więzienia. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka przed patrolem, to przestępstwo, za które grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

CZYTAJ TAKŻE: Podczas jazdy pasażerka wypadła z samochodu na ulicę. Nagranie

Posłuchaj Wstrzymaj Podczas jazdy pasażerka wypadła z samochodu na drogę. Nagranie ku przestrodze Źródło: KPP Piaseczno