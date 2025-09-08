Narkotyki mieli sprzedawać "w dzień, jak i w nocy". 14 osób zatrzymanych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 14 osób Źródło: CBŚP

Śledczy ustalili, że grupa działała co najmniej od października 2023 roku w Warszawie, głównie na Targówku i Pradze Północ, oraz w powiecie wołomińskim.

Kilkaset działek dziennie

"Dilerzy mieli rozprowadzać środki odurzające zarówno w dzień, jak i w nocy, dostarczając je klientom detalicznym i hurtowym. Według ustaleń dzienna sprzedaż sięgała od kilkudziesięciu do nawet kilkuset działek narkotykowych" - przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

CBŚP pierwsze akcje w tej sprawie przeprowadziła w maju. Kolejne działania przeprowadzono w sierpniu, a ostatnie z nich miały miejsce na początku września. "W trakcie akcji policjanci zatrzymali łącznie 14 osób i zabezpieczyli narkotyki - kokainę, klefedron oraz marihuanę - o czarnorynkowej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych" - wyliczył Wrześniowski.

Ponad 20 zarzutów

Prokurator z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przedstawił zatrzymanym ponad 20 zarzutów. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania jej działalnością, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielania środków odurzających i substancji psychotropowych innym osobom.

Na wniosek prokuratora wobec siedmiu podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt.

