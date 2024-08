Zaniedbany i zabetonowany ma być ważnym, zielonym elementem Nowego Centrum Warszawy

Władze stolicy ogłosiły konkurs architektoniczny na koncepcję modernizacji terenu w południowo-wschodnim narożniku parku Świętokrzyskiego. To jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy.

- Chcemy Warszawy zielonej, bezpiecznej i wygodnej dla wszystkich - zarówno dla dzieci, seniorów, pieszych, jak i rowerzystów. Tego oczekuje większość mieszkańców. Dlatego zamierzamy tak przekształcić teren u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, aby nabrał on zielonego i wielkomiejskiego charakteru, który stanie się ważną częścią parku Świętokrzyskiego. To będzie również kolejna ważna zmiana w ramach programu Nowe Centrum Warszawy – podkreśla cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Obszar objęty konkursem

Południowo-wschodni narożnik parku Świętokrzyskiego sąsiaduje bezpośrednio z ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską. Tu krzyżują się dwie linie metra, tu są zgrupowane przystanki tramwajowe i autobusowe. W tym miejscu do stacji metra Świętokrzyska miesięcznie schodzi ponad 1,2 miliona pasażerów. Pałac Kultury i Nauki oraz sąsiadujący z nim Park Świętokrzyski to przestrzeń chętnie odwiedzana przez osoby mieszkające w Warszawie, jak i turystów. A Muzeum Sztuki Nowoczesnej, planowany budynek Teatru Rozmaitości i urządzany teraz Plac Centralny będą w przyszłości przyciągały jeszcze większą liczbę odwiedzających.

Obszar objęty konkursem jest teraz zajęty przez zaplecze budowy MSN. Otwarcie gmachu zostało zaplanowane na 25 października tego roku. Na skraju parku Świętokrzyskiego działa tymczasowy obiekt o nazwie Taras z ofertą dla miłośników sportów miejskich. Został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Niedawno rozebrano pobliski Pawilon "Warszawa", który pełnił funkcję punktu informacyjnego w trakcie budowy drugiej linii metra. Był to obiekt tymczasowy i ze względu na zapisy w planie miejscowym nie mógł pozostać w tej lokalizacji na stałe. Rozbiórka pawilonu otworzyła wizualne połączenie terenu z przestrzenią ul. Marszałkowskiej.

Będzie więcej zieleni

Atrakcyjny i przyjazny

Jeden etap

Konkurs na południowo-wschodni narożnik parku Świętokrzyskiego jest jednoetapowy i nieograniczony, co oznacza, że od razu należy składać prace konkursowe. Na przygotowanie prac konkursowych projektanci mają czas do 17 października 2024 r. do godziny 12.