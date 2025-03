Zatrzymali go za włamanie do piwnicy, w aucie miał narkotyki

20-latek jest podejrzany o włamanie i posiadanie narkotyków Źródło: KRP Warszawa I

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 20-latka podejrzanego o włamanie do piwnicy i kradzież przecinarki do glazury. W jego samochodzie kryminalni zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym klefedron i kokainę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Działania kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zakończyły się ustaleniem tożsamości sprawcy przestępstwa. Jak ustalili, 20-letni obywatel Polski pod koniec lutego włamał się do piwnicy przy ulicy Stawki. Ukradł przecinarkę do glazury wartą trzy tysiące złotych.

Zarzuty

- Podejrzany został zatrzymany przy ulicy Świętokrzyskiej, gdy jechał swoim samochodem. W osobowej skodzie kryminalni znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym klefedron oraz kokainę. 20-latka przewieziono do śródmiejskiej komendy, gdzie po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty za kradzież z włamaniem oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków - poinformował rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

