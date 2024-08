Stołeczni drogowcy zapowiedzieli, że w ramach przebudowy kwartału ulic Złotej i Zgody zostały zamontowane specjalne czujniki. Dzięki nim będzie można sprawdzić, jak ograniczenie ruchu aut, budowa zbiorników retencyjnych oraz zasadzenie zieleni wpłynie na temperaturę i wilgotność w tym miejscu.

Jak zapowiada w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich, pierwsze obiekty, które powstaną w ramach przebudowy kwartału ulic Złota i Zgody, to elementy infrastruktury związanej z wodą i retencją. "To właśnie w miejscu zjazdu do tunelu na ul. Złotej zbudujemy pomieszczenia techniczne fontanny. Powstaną też dwa zbiorniki retencyjne" - wskazują drogowcy.

Pierwszy etap związany z likwidacją tunelu drogowego pod ulicą Marszałkowską rozpoczął się pod koniec czerwca. Wykonuje go miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Następnie plac budowy przejmie firma Skanska, z którą miasto podpisało umowę na kompleksową przebudowę rejonu ulic Złotej i Zgody. Kolejny etap będzie polegać na rozbiórce ścian oporowych od strony północnej i południowej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do pasażu Wiecha. "Oprócz ścian oporowych wykonawca zlikwiduje także kładkę w ciągu pasażu Wiecha. Teren w miejscu zjazdu do tunelu zostanie podniesiony, by zrównać go z poziomem ulicy, zarówno od strony wschodniej jak i strony zachodniej" - zapowiada ZDM.

Na wysokości Złotej powstanie przejście naziemne przez ulicę Marszałkowską, które ułatwi dojście do Placu Centralnego, który powstaje w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki.

"Efekt chłodzenia"

W ramach prowadzonych prac drogowcy postanowili sprawdzić, jak przebudowa ulic Złotej i Zgody wpłynie na środowisko oraz lokalne warunki klimatyczne, m.in. temperaturę czy wilgotność.

"We współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaplanowaliśmy badanie, którego celem jest uchwycenie efektu chłodzenia, jaki można osiągnąć poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i pozbycie się sporej ilości betonu. Dlatego zamontowaliśmy w tym obszarze cztery czujniki, które mierzą temperaturę i wilgotność do startu przebudowy" - informuje ZDM.

Pomiary zostaną powtórzone w pierwszym okresie letnim już po zakończeniu przebudowy oraz 2-3 lata po zmianach, kiedy zasadzone rośliny w tym miejscu rośliny urosną. Docelowo efektem przebudowy ma być nie tylko stworzenie przyjaznej pieszym przestrzeni, ale równie redukcja efektu miejskiej "wyspy ciepła" oraz polepszenie retencji i obiegu wody.

"Zamiast tunelu w osi ul. Złotej oraz na przedłużeniu wyjazdu z niego zbudujemy dwa połączone ze sobą zbiorniki retencyjne oraz pomieszczenia techniczne dla dwóch fontann. Jeden zbiornik retencyjny będzie miał objętość ok. 400 metrów sześciennych, a powierzchnia terenów zieleni zasilana ze zbiornika to ok. 4000 metrów kwadratowych" - wyliczają drogowcy.

Nowa organizacja ruchu

Drogowcy wskazują, że po przebudowie obu ulic miejsca parkingowe na powierzchni będą docelowo przeznaczone dla mieszkańców, dostawców oraz osób z niepełnosprawnościami. Przyjezdni będą musieli korzystać z powstającego parkingu pod placem Powstańców Warszawy, który zapewni 420 miejsc.

Organizacja ruchu samochodowego w tym rejonie bardzo się zmieni. Kierowcy będą mogli z ul. Sienkiewicza skręcać w lewo w ul. Marszałkowską. Ponadto ul. Jasna na odcinku od ul. Moniuszki do Złotej będzie dwukierunkowa.

