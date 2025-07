Wojewoda nie dał zgody na marsz. Bąkiewicz i tak go zapowiada

Prezydent ułaskawił Bąkiewicza, ale nie w całości. Sędzia wyjaśnia, dlaczego Źródło: TVN24

Bąkiewicz na portalu społecznościowym X opublikował skan decyzji wojewody mazowieckiego.

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości złożyło wniosek o organizację zgromadzenia, które 1 sierpnia miało uczcić rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, 23 października 2024 r. Organizatorzy chcieli, aby zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 15 na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Następnie marsz miał przejść Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle'a, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, ul. Miodową na plac Krasińskich. Zgromadzenie miało się zakończyć o 21. Wniosek o organizację cyklicznego zgromadzenia dotyczył lat 2025-2027.

Decyzja wojewody

Wojewoda mazowiecki stwierdził "brak tożsamości podmiotu organizującego zgromadzenie na przestrzeni ostatnich trzech lat". W decyzji zaznaczył, że w takiej sytuacji wojewoda mazowiecki jest zobowiązany wydać decyzję odmowną.

Wojewoda mazowiecki podkreślił, że w 2022 r. organizatorem zgromadzenia "w trybie zwykłym" był Paweł Kryszczak. Zaznaczył, że dopiero w 2023 i 2024 r. organizatorem zgromadzenia cyklicznego było Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości, a osobą uprawnioną do jego reprezentacji jest wyłącznie Bąkiewicz. Wojewoda mazowiecki zaznaczył, że Kryszczak był przewodniczącym zgromadzeń cyklicznych 1 sierpnia 2023 i 2024 r., ale nie oznacza to, że nabył w ten sposób status organizatora.

"Mamy zgłoszenie zarejestrowane w innym trybie"

Bąkiewicz we wpisie na portalu X poinformował, że mimo odmowy wojewody Marsz Powstania Warszawskiego 1 sierpnia się odbędzie. "Mamy zgłoszenie zarejestrowane w innym trybie" – napisał.

Zaznaczył, że w 2022 r. zgromadzenie musiała zgłosić osoba fizyczna, a nie stowarzyszenie, bo wcześniej "bezprawnie zablokował je Rafał Trzaskowski", a decyzję tę podtrzymały warszawskie sądy: okręgowy i apelacyjny. Podkreślił, że Sąd Najwyższy uznał, że zgromadzenie cykliczne było ważne i funkcjonowało. "To nie my przerwaliśmy ciągłość – to bezprawne działania władz i sądów nam to uniemożliwiły" - napisał Bąkiewicz.

Sąd Najwyższy w czerwcu 2023 r. uchylił postanowienia warszawskich sądów niewydające zgody na nadanie statusu zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego i przywrócił moc postanowieniu wojewody (poprzedniemu, za rządów PiS - red.) nadającemu temu marszowi taki status.

Rota Marszu Niepodległości uzyskała zgodę na cykliczną manifestację w latach 2022-2024, ale od decyzji wojewody w tej sprawie do sądu odwołał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Warszawski sąd okręgowy uznał, że Rota nie powinna uzyskać zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych. Odwołanie wnieśli wówczas organizatorzy marszu, wojewoda oraz warszawski prokurator regionalny, ale Sąd Apelacyjny w Warszawie w lipcu 2022 r. oddalił wszystkie zażalenia. Wówczas skargę nadzwyczajną do SN w tej sprawie wniósł ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.