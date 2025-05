Zwężą Marszałkowską na półtora miesiąca

Drogowcy zwężą Marszałkowską przy Złotej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Drogowcy zwężą jezdnię Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania ze Złotą. Do dyspozycji kierowców pozostaną dwa z trzech pasów ruchu w stronę placu Bankowego. Zmiany w organizacji ruchu wchodzą w życie w poniedziałek o poranku.

W poniedziałek, 5 maja drogowcy zamkną dla ruchu prawy pas jezdni na Marszałkowskiej w kierunku placu Bankowego. Zmiany będą dotyczyły odcinka od Złotej do Sienkiewicza. Zostaną wdrożone o godzinie 6.

Ratusz wyjaśnia, że utrudnienia mają związek z budową kratek ściekowych na ulicy Złotej.

Zmiany na Marszałkowskiej

Jadący w stronę placu Bankowego będą mieli do dyspozycji środkowy oraz lewy pas jezdni. Wyznaczony zostanie osobny skręt w ulicę Sienkiewicza. W trakcie prac możliwy pozostanie wyjazd z Sienkiewicza w Marszałkowską. "Na buspasie przed Złotą stanie zakaz parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela" - ostrzegają urzędnicy.

Utrudnienia dotkną także pieszych. Należy spodziewać się wygrodzeń na chodniku przy Domach Towarowych Centrum. Zostanie on zwężony do szerokości trzech metrów. Dodatkowo, w kolejnym etapie prac drogowcy zamkną jedno z dwóch zejść do przejścia podziemnego pod Marszałkowską, a dokładnie to znajdujące się bliżej ulicy Złotej.

Prace będą trwały około półtora miesiąca. Następnie drogowcy przeniosą się na przeciwną jezdnię Marszałkowskiej, w kierunku Alej Jerozolimskich. Tam ich działania będą skoncentrowane w rejonie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Nowe Centrum Warszawy

Zmiany w organizacji ruchu są wdrażane w ramach przebudowy kwartału ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza. Inwestycja rozpoczęła się latem 2024 roku i potrwa dwa lata. Obejmuje obszar o powierzchni 2,5 hektara.

Jak przypomina ratusz, jest to jeden z projektów w ramach Nowego Centrum Warszawy. "W tym roku prace koncentrują się właśnie na ulicach Złotej i Zgoda, które razem z placem Pięciu Rogów i ulicą Chmielną, placem Powstańców Warszawy oraz budowanym placem Centralnym stworzą jedną wielką i atrakcyjna przestrzeń, zachęcająca mieszkańców i turystów do spędzania tam wolnego czasu" - podaje urząd miasta.

Przed majówką drogowcy poinformowali, że na ulicy Zgoda trwa sadzenie 11 dużych wiązów. Docelowo na odcinku od placu Pięciu Rogów do ulicy Złotej takich drzew będzie 167. Razem z bylinami i krzewami stworzą zielony obszar o powierzchni blisko trzech tysięcy metrów kwadratowych.

"Łącznie wszystkich drzew już posadzonych w ramach NCW w tym szeroko pojętym obszarze jest już 455, a z tego tylko w najbliższej okolicy Złotej i Zgoda 188 sztuk. Ze wszystkimi drzewami na Złotej/Zgoda będzie ich łącznie aż 611, i to nie koniec zazieleniania serca miasta" - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Nowe drzewa na ulicy Zgoda Źródło: Urząd m.st. Warszawy