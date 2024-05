Remontują Cepelię. Wiemy, co będzie w pawilonie

Od kilku miesięcy trwają prace budowalne w pawilonie Cepelii u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej jest w trakcie przebudowy. Inwestor długo nie chciał zdradzić, co znajdzie się odrestaurowanym budynku. W poniedziałek oficjalnie ogłoszono, że będzie tam salon Empiku.

Wrócą szklane ściany, rośliny i gabloty

- Warszawa ma szczególne miejsce w naszej ponad 75-letniej historii - to tu stawialiśmy pierwsze kroki, a dziś jesteśmy obecni aż w kilkudziesięciu różnorodnych lokalizacjach. Ten salon będzie jednak wyjątkowy - najnowocześniejszy, flagowy Empik w historycznym budynku Cepelii stanie się wizytówką naszej marki - powiedziała cytowana w komunikacie Ewa Szmidt, prezeska Grupy Empik.

- Na przełomie roku oddamy w ręce klientów aż trzy piętra do kulturalnych poszukiwań, codziennych zakupowych inspiracji, ale także wyjątkowe miejsce do spotkań z twórcami. To wszystko w designerskim, przyjaznym wnętrzu z widokiem na centrum miasta - dodała Szmidt.