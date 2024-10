Tabliczki z hasłem "Nie rezygnuj z życia" na warszawskich mostach

Niewielkie, zielone tabliczki z hasłem "Nie rezygnuj z życia" pojawiły się w ostatnich dniach na barierkach warszawskich mostów. Są skierowane do osób znajdujących się w kryzysie samobójczym. Na tabliczkach są numery, pod którymi można całodobowo uzyskać pomoc psychologiczną.

Skromny, ale ważny gest

Autor projektu zwrócił uwagę, że wciąż docierają do nas informacje dotyczące prób samobójczych na mostach, w rejonie torów kolejowych czy metra. - Takie tabliczki to skromny gest, ale dobrze przeprowadzony jest zaczątkiem do polepszania infrastruktury wokół i zwracania uwagi na osoby w kryzysie - powiedział Bąkowski.