Sadzą drzewa, kładą nawierzchnię, odbudowują trybunę honorową

Ciepła zima pozwala na sadzenie drzew na tzw. placu Centralnym. Drogowcy przyznają, że choć nie jest to standardowy czas na takie prace, aura pozwala na kontynuowanie nasadzeń rozpoczętych w ubiegłym roku.

Łącznie na placu posadzone zostaną 102 drzewa różnych gatunków. Nowymi "mieszkańcami" będą tu m.in. glediczje i miłorzęby dwuklapowe. Ponad 30 drzew już zadamawia się pod Pałacem Kultury i Nauki. Łagodna zima sprzyja nasadzeniom. W dodatku drzewa znajdują się w stanie spoczynku, co ułatwia ich przenoszenie – przesadzane rośliny są mniej podatne na stres związany z konkurencją środowiskową i adaptacją. Część drzew pochodzi ze szkółek zagranicznych, ponieważ - jak twierdzą drogowcy - polskie nie oferowały roślin oczekiwanej wysokości. Pisaliśmy o tym więcej na tvnwarszawa.pl>>> Pozostała zieleń (krzewy, byliny, trawy) zostały kupione w Polsce.

Zbiorniki mają chronić przed podtopieniami

Brak silnych mrozów i dodatnie temperatury pozwalają zazieleniać plac, ale z drugiej strony są powodem do niepokoju o zmieniający się klimat. To wyzwanie, które - jak ocenia Zarząd Dróg Miejskich - wymaga właśnie takich działań jak zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej czy odzyskiwanie deszczówki. Cztery zbiorniki retencyjne, które wykonawca zamontował pod tzw. placem Centralnym (czyli części placu Defilad w osi Złotej, od strony Marszałkowskiej) mają skutecznie chronić ten rejon przed podtopieniami. Odzyskana woda opadowa posłuży także do podlewania zieleni na placu.

Kształtu nabiera również odbudowywana trybuna honorowa. To właśnie z niej w przeszłości przemawiał m.in. Władysław Gomułka, a przez lata stanowiła charakterystyczny punkt placu Defilad. Powstaje nowa, symboliczna konstrukcja, która ma nawiązywać do oryginalnej formy. Trybuna także zostanie zazieleniona - będzie można na niej odpoczywać i podziwiać z niej otoczenie.

W wielu miejscach można już zauważyć nową, kamienną nawierzchnię, która pojawiła się także w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Odmieniony plac zostanie oddany do użytku na przełomie wiosny i lata tego roku. Pierwotnie miał być gotowy na jesieni, oddany do użytku wraz z pobliskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale terminu nie udało się dotrzymać.

Muzeum gotowe, teatr w przygotowaniu

Gmach MSN miał powstawać równocześnie z TR Warszawa. Nie udało się. Najpierw wynikły problemy własnościowe z jedną z działek, potem na przeszkodzie stanęły finanse. W efekcie pierwszy budynek otwarto w ubiegłym roku, budowa drugiego dopiero ma się rozpocząć.

Działka czeka już na budowlańców. Jesienią ubiegłego roku zakończono prace przygotowawcze, w ramach których rozebrano pozostałości betonowej platformy, wykonano wstępny wykop, przeprowadzono prace archeologiczne, usunięto ceglane fundamenty przedwojennych kamienic. Z uwagi na ogromne koszty, ratusz postanowił podzielić inwestycję na trzy etapy.

