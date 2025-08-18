Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"

Kibice Legii przed stadionem przy ul. Łazienkowskiej (archiwum) Źródło: TVN24

W czwartek na stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej stołeczni piłkarze zmierzyli się z zawodnikami AEK Larnaka w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Tuż przed rozpoczęciem meczu doszło do incydentu na terenie sklepu z klubowymi pamiątkami. Jeden z klientów został zaatakowany. Według świadka napastnikami byli kibice lokalnej drużyny. Jego relację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Jak opisywał, około godziny 20 do sklepu wszedł mężczyzna w czerwonej koszulce klubowej innego zespołu niż Legia Warszawa. Dostrzegli go kibice Legionistów i zaczęli wykrzykiwać w jego stronę: "w jakiej koszulce tu wszedłeś?!".

"Mężczyzna odpowiedział że zaraz kupi koszulkę Legii, bo po to tu przyszedł. Poszedł do kasy z koszulką Legii, gdzie kilku kiboli dopadło go, powaliło na ziemię, skopało i rozbiło twarz prawdopodobnie kastetem. Zerwali z niego czerwoną koszulkę, zabronili mu kupić koszulkę Legii i wyszli. Mężczyzna został w sklepie cały zakrwawiony na twarzy, bez koszulki" - relacjonował świadek.

"Nigdy nie widzieliśmy na własne oczy takiej agresji"

Twierdził, że ochrona ani obsługa sklepu nie zareagowały. "Najbardziej nas zdziwiło to, że sytuacja eskalowała przez kilka minut, jak za tym mężczyzną w sklepie chodziła grupka kiboli i kazała mu zdejmować koszulkę. Ochrona mogła to zatrzymać, ale tego nie zrobiła i doszło do brutalnego ataku" - zaznaczył mężczyzna. "Nigdy nie widzieliśmy na własne oczy takiej agresji" - dodał.

Przekazał, że po chwili widział jeszcze, że w stronę sklepu biegło dwóch policjantów. "Ale agresorzy wyszli ze sklepu, nikt ich nie zatrzymał" - napisał.

O odniesienie się do tej sytuacji poprosiliśmy mailowo biuro prasowe Legii Warszawa. Czekamy na odpowiedź.

"Mógł zostać zaatakowany przez kilku mężczyzn"

O tę sytuację zapytaliśmy rzecznika śródmiejskiej policji młodszego aspiranta Jakuba Pacyniaka. W rozmowie z tvnwarszawa.pl potwierdził, że w jednym ze sklepów przy Łazienkowskiej został zaatakowany 49-letni mężczyzna.

- Na miejscu interweniowali policjanci, którzy w okolicach stadionu zabezpieczali imprezę masową. Gdy tylko pojawiła się taka informacja, że jest konieczność podjęcia interwencji, policjanci podjęli czynności na miejscu, w tym rozmawiali z pokrzywdzonym i go wylegitymowali. Dopełnili wszelkich obowiązków w związku z tą sytuacją - podkreśla mł. asp. Pacyniak.

Dodaje, że 49-latek złożył już oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. - W wyniku zdarzenia doznał on niegroźnych obrażeń. Nie wymagał hospitalizacji - zaznacza rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

- Trwają czynności w tej sprawie. Pokrzywdzony został przesłuchany, zabezpieczona została dokumentacja medyczna. Policjanci odtwarzają dokładny przebieg zdarzenia oraz ewentualne pobudki, na tle których do takiej sytuacji doszło. Bierzemy pod uwagę taki scenariusz, że pokrzywdzony mógł zostać zaatakowany przez kilku mężczyzn - mówi.

Jak podkreśla, policjanci są w kontakcie z prokuraturą. Dotychczas nikt nie został zatrzymany.

