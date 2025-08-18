Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"

Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Kibice Legii przed stadionem przy ul. Łazienkowskiej (archiwum)
Źródło: TVN24
Przed czwartkowym meczem doszło do pobicia w sklepie klubowym na stadionie Legii Warszawa. Pokrzywdzony 49-latek miał zostać zaatakowany przez grupę mężczyzn, bo wszedł do środka w koszulce innej drużyny. Sprawę bada policja.

W czwartek na stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej stołeczni piłkarze zmierzyli się z zawodnikami AEK Larnaka w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Tuż przed rozpoczęciem meczu doszło do incydentu na terenie sklepu z klubowymi pamiątkami. Jeden z klientów został zaatakowany. Według świadka napastnikami byli kibice lokalnej drużyny. Jego relację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Jak opisywał, około godziny 20 do sklepu wszedł mężczyzna w czerwonej koszulce klubowej innego zespołu niż Legia Warszawa. Dostrzegli go kibice Legionistów i zaczęli wykrzykiwać w jego stronę: "w jakiej koszulce tu wszedłeś?!".

"Mężczyzna odpowiedział że zaraz kupi koszulkę Legii, bo po to tu przyszedł. Poszedł do kasy z koszulką Legii, gdzie kilku kiboli dopadło go, powaliło na ziemię, skopało i rozbiło twarz prawdopodobnie kastetem. Zerwali z niego czerwoną koszulkę, zabronili mu kupić koszulkę Legii i wyszli. Mężczyzna został w sklepie cały zakrwawiony na twarzy, bez koszulki" - relacjonował świadek.

"Nigdy nie widzieliśmy na własne oczy takiej agresji"

Twierdził, że ochrona ani obsługa sklepu nie zareagowały. "Najbardziej nas zdziwiło to, że sytuacja eskalowała przez kilka minut, jak za tym mężczyzną w sklepie chodziła grupka kiboli i kazała mu zdejmować koszulkę. Ochrona mogła to zatrzymać, ale tego nie zrobiła i doszło do brutalnego ataku" - zaznaczył mężczyzna. "Nigdy nie widzieliśmy na własne oczy takiej agresji" - dodał.

Przekazał, że po chwili widział jeszcze, że w stronę sklepu biegło dwóch policjantów. "Ale agresorzy wyszli ze sklepu, nikt ich nie zatrzymał" - napisał. 

O odniesienie się do tej sytuacji poprosiliśmy mailowo biuro prasowe Legii Warszawa. Czekamy na odpowiedź.

Stadion Legii przy Łazienkowskiej będzie gościł reprezentację
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Źródło: Getty Images

"Mógł zostać zaatakowany przez kilku mężczyzn"

O tę sytuację zapytaliśmy rzecznika śródmiejskiej policji młodszego aspiranta Jakuba Pacyniaka. W rozmowie z tvnwarszawa.pl potwierdził, że w jednym ze sklepów przy Łazienkowskiej został zaatakowany 49-letni mężczyzna.

- Na miejscu interweniowali policjanci, którzy w okolicach stadionu zabezpieczali imprezę masową. Gdy tylko pojawiła się taka informacja, że jest konieczność podjęcia interwencji, policjanci podjęli czynności na miejscu, w tym rozmawiali z pokrzywdzonym i go wylegitymowali. Dopełnili wszelkich obowiązków w związku z tą sytuacją - podkreśla mł. asp. Pacyniak.

Dodaje, że 49-latek złożył już oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. - W wyniku zdarzenia doznał on niegroźnych obrażeń. Nie wymagał hospitalizacji - zaznacza rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

- Trwają czynności w tej sprawie. Pokrzywdzony został przesłuchany, zabezpieczona została dokumentacja medyczna. Policjanci odtwarzają dokładny przebieg zdarzenia oraz ewentualne pobudki, na tle których do takiej sytuacji doszło. Bierzemy pod uwagę taki scenariusz, że pokrzywdzony mógł zostać zaatakowany przez kilku mężczyzn - mówi.

Jak podkreśla, policjanci są w kontakcie z prokuraturą. Dotychczas nikt nie został zatrzymany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja zatrzymała 22-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków
W sieci znaleźli ogłoszenia, zatrzymali 22-latka
Ursynów
Zatrzymanie po meczu o Puchar Polski
Zarzuty i zakazy dla zatrzymanych po meczu o Puchar Polski
Praga Południe
Konfrontacja pseudokibiców w Zwoleniu
Bijatyka kiboli podczas meczu ósmej ligi
Okolice

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl / Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePseudokibice
Czytaj także:
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim. Utrudnienia
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Okolice
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Okolice
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Okolice
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Okolice
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Okolice
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Okolice
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Okolice
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Okolice
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki