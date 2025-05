Marszałkowska, Bankowy, rondo de Gaulle'a. Zamknięte ulice w centrum Warszawy

Uczestnicy zmierzający na marsz Trzaskowskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Dwa konkurencyjne marsze - zwolenników Rafała Trzaskowskiego oraz sympatyków Karola Nawrockiego wyruszą z dwóch różnych miejsc o godzinie 12.

Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl od rana obserwuje sytuację w Warszawie. Odwiedził ten przed Stadionem Narodowym. - Na razie nikogo nie ma, na miejscu jest tylko policja. Parking jest dzisiaj płatny – przekazał po godzinie 8.

Parking pod Stadionem Narodowym Parking pod Stadionem Narodowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking pod Stadionem Narodowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking pod Stadionem Narodowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Reporter przekazał, że w mieście jest dużo policji m.in. przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Policja pod ministerstwem Spraw Zagranicznych Policja na rondzie de Gaulle'a Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Policja na rondzie de Gaulle'a Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Policja na Nowym Świecie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Policja pod ministerstwem Spraw Zagranicznych Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Policja pod ministerstwem Spraw Zagranicznych Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Obserwuje także sytuację na ulicach. - Policja zamyka już dojazdy od strony Powiśla w kierunku Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia – relacjonował o godzinie 8.30. - Nowy Świat został zamknięty, jezdnia jest odgrodzona barierkami od chodnika – dodał przed godziną 9.

Przeczytaj także: Ekrany, nagłośnienie, sceny. Przygotowania do niedzielnych marszów >>>

Policja zamyka ulice Policja zamyka dojazdy od strony Powiśla Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Policja zamyka dojazdy od strony Powiśla Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Nasz reporter odwiedził również plac Bankowy, skąd wyruszy marsz zwolenników Rafała Trzaskowskiego. – Plac został zamknięty dla ruchu kołowego. Na placu zbierają się już ludzie. Formuje się także przód marszu. Jest pełno wolontariuszy i działaczy od organizatorów. Przygotowana jest scena i stanowiska dla mediów, a także bus do dowozu osób – relacjonował Mżyk.

Przygotowania na placu Bankowym Przygotowania na placu Bankowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przygotowania na placu Bankowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przygotowania na placu Bankowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przygotowania na placu Bankowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przygotowania na placu Bankowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Nowolipki zatrzymują się autokary, przywożące ludzi na marsz Rafała Trzaskowskiego. – Przyjechał m. in. autokar z Gliwic i Zgierza. Co chwila dojeżdżają kolejne autobusy z całej Polski – relacjonował reporter.

Uczestnicy zmierzający na marsz Trzaskowskiego Uczestnicy zmierzający na marsz Trzaskowskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Uczestnicy zmierzający na marsz Trzaskowskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Uczestnicy zmierzający na marsz Trzaskowskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że wyłączony został ruch tramwajów w ciągu Trasy W-Z (od al. Jana Pawła II do ul. Targowej):

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W niedzielę obowiązuje wzajemne honorowanie wszystkich biletów ZTM i KM w pojazdach WTP i Kolei Mazowieckich w I strefie.

Na mieście działa już około 80 informatorów i kontrolerów, którzy wyposażeni są w kody QR, które usprawnią wejście do metra. Udzielą również wszelkich informacji.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zablokowany został przejazd ulicami Marszałkowską i Andersa (od pl. Bankowego do ronda Jazdy Polskiej) oraz Alejami Jerozolimskimi (od E. Plater do Wisłostrady).

Wyłączony został ruch tramwajowy na ciągu Trasy W-Z (od al. Jana Pawła II do ul. Targowej).

Trasy marszów

Wielki Marsz Patriotów, czyli środowisk popierających Rafała Trzaskowskiego, został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Marsze 25 maja w Warszawie

Marsz za Polską, organizowany przez zwolenników Karola Nawrockiego, wystartuje o godz. 12.00 z ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. W trakcie zbiórki jego uczestników policja może zamknąć ruch m.in. w Alejach Jerozolimskich. Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy, policjanci mogą zadecydować o wyłączeniu z ruchu al. Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Komunikacja miejska inaczej

Podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami. ZTM zapowiedział, że w niedzielę od około godz. 10.00 do 18.00 metro będzie kursowało częściej. Pociągi na linii M1 będą kursowały co 2 minuty 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund. Będzie też więcej tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.