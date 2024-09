Sto dni to za mało. Przejście przez Wisłostradę opóźnione

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że we wtorek wchodzi nowa organizacja ruchu na Wybrzeżu Kościuszkowskim , na wysokości Karowej i kładki pieszo-rowerowej. Kierowcy znów będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Nie oznacza to jednak zakończenia prac, choć w maju - kiedy podpisano umowę z wykonawcą - drogowcy pisali, że "cała inwestycja ma być gotowa przed końcem wakacji" .

Cztery powody opóźnienia

- To jest trudne miejsce i tam się kilka rzeczy nałożyło. Po pierwsze nie mieliśmy zgody na ograniczenia ruchu na Wisłostradzie przed wakacjami (plus wymóg, żeby przywrócić układ trzypasowy na nowy rok szkolny). Sama wakacyjna organizacja ruchu weszła tam w życie w połowie lipca, bo wcześniej przeciągały się uzgodnienia z operatorami sieci podziemnych. Trzecia rzecz to prace, których projekt nie przewidywał, a które okazały się niezbędne do wykonania, chodzi przede wszystkim o przebudowę trzech kablowych linii energetycznych. To dodatkowe i specjalistyczne prace. Po czwarte, defilada wojskowa, też w pewnym stopniu zaburzyła harmonogram - wyjaśnia Dybalski.