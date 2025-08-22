Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany

Na stacji Warszawa-Bulwary wodowskaz pokazał w piątek 11 centymetrów, podobnie jak 8 lipca. To najniższy stan Wisły od początku pomiarów.
Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taki stan wody może utrzymać przez kolejnych kilka dni.
- Sytuacja, z jaką się teraz spotykamy, to jest susza hydrologiczna, a w niektórych miejscach nawet susza hydrogeologiczna, która jest wynikiem wieloletnich braków zasilania wód gruntowych - oceniał już w lipcu na antenie TVN24 dr Mikołaj Troczyński z WWF Polska.
Synoptycy tvnmeteo.pl zapowiadają, że weekend przyniesie ochłodzenie. Możliwe są deszcze, burze i grad. Ochłodzenie utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia, przy czym jego kulminacja - z przelotnymi opadami i silnym wiatrem - ma nastąpić w sobotę i niedzielę.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl