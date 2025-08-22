Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany

Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Niski poziom wody w Wiśle
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Poziom wody w Wiśle przy bulwarach w piątek spadł do zaledwie 11 centymetrów. To powtórzenie niechlubnego rekordu, który padł w lipcu. Według prognoz taki stan ma się utrzymać przez najbliższych kilka dni.

Na stacji Warszawa-Bulwary wodowskaz pokazał w piątek 11 centymetrów, podobnie jak 8 lipca. To najniższy stan Wisły od początku pomiarów.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taki stan wody może utrzymać przez kolejnych kilka dni.

- Sytuacja, z jaką się teraz spotykamy, to jest susza hydrologiczna, a w niektórych miejscach nawet susza hydrogeologiczna, która jest wynikiem wieloletnich braków zasilania wód gruntowych - oceniał już w lipcu na antenie TVN24 dr Mikołaj Troczyński z WWF Polska. 

Synoptycy tvnmeteo.pl zapowiadają, że weekend przyniesie ochłodzenie. Możliwe są deszcze, burze i grad. Ochłodzenie utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia, przy czym jego kulminacja - z przelotnymi opadami i silnym wiatrem - ma nastąpić w sobotę i niedzielę.

Stan wody w Wiśle (6 lipca 2025)
"Wody ubywa, jest mętna i ma zielony kolor". Znowu padł rekord
Wodowskaz przy bulwarach pokazał we wtorek 25 cm
Wisła pobiła rekord najniższego stanu. Wysechł jeden z dopływów
Coraz niższy poziom Wisły - 03.07.2025
Coraz niższy poziom Wisły. Apel matki zaginionego nastolatka
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

IMGW
