Pielgrzymi wyruszają na Jasną Górę. Na ulicach będzie wstrzymywany ruch

Pielgrzymka na Jasną Górę. "Same nogi niosą" (wideo archiwalne)

Jako pierwsi wędrówkę rozpoczynają uczestnicy 45. Warszawskiej Akademickiej Pieszej Pielgrzymki Metropolitalnej. We wtorek, 5 sierpnia około godziny 7 wyruszą z placu Zamkowego. Przejdą ulicami: Senatorską, Elektoralną, Chłodną, Żelazną, aleją "Solidarności", Leszno i Górczewską w stronę granicy miasta.

Około godziny 7.30 wystartuje XXXIV Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych i Rodzin. Pątnicy rozpoczną ją na ulicy Słomianej. Następnie wierni przejdą ulicami: Słomianą, Cokołową, Drzeworytników, Człuchowską, Karabeli, Wyki, Lazurową, Batalionów Chłopskich, wzdłuż trasy S8 i Szeligowską do granicy miasta.

Również we wtorek w drogę na Jasną Górę wyruszy 42. Warszawsko-Praska Piesza Pielgrzymka. Jej start zaplanowano 8.30. Uczestnicy wyruszą z ulicy Rodziewiczówny, a dalej przejdą ulicami: Ostrobramską, Płowiecką, Traktem Lubelskim i Wałem Miedzeszyńskim w kierunku Otwocka.

W środę pielgrzymi ruszą ze Starówki

Kolejnego dnia, czyli w środę, 6 sierpnia, przemarsz do Częstochowy rozpoczną uczestnicy 314. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. "Wyruszą około godziny 7.20 spod kościoła na rogu ulic Długiej i Freta. Przejdą ulicami: Nowomiejską, Podwale, Senatorską, Elektoralną, Chłodną, Towarową, Grójecką i aleją Krakowską w kierunku Raszyna. Granicę miasta planują przekroczyć około godziny 10.00" - zapowiada urząd miasta.

Pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę - sierpień 2024 Źródło: PAP/Piotr Nowak

Część pielgrzymów będzie zmierzała do Częstochowy na rowerach. Pielgrzymka Rowerowa wyruszy ze stolicy w niedzielę, 10 sierpnia. Rowerzyści wystartują o godzinie 9.00 z Ursynowa. Przejadą następującą trasą: aleją Komisji Edukacji Narodowej, Doliną Służewiecką i alejami Wilanowską oraz Rzeczypospolitej do Świątyni Opatrzności Bożej. Po przerwie w Wilanowie pielgrzymi pojadą: aleją Rzeczypospolitej, ulicami Branickiego, Przyczółkową i Drewny do granicy miasta, gdzie spodziewani są około godziny 11.20.

Druga rowerowa pielgrzymka wyruszy w poniedziałek, 11 sierpnia o godzinie 9.00 z Mokotowa. Uczestnicy przejadą ulicami: Antoniewską, Łuczniczą, Kobylańską, Biedronki, Obornicką, Wiertniczą, Przyczółkową i Klimczaka do Świątyni Opatrzności Bożej. Dalej skierują się ulicami: Sejmu Czteroletniego, aleją Rzeczypospolitej, Branickiego, Przyczółkową i Drewny.

Urząd miasta ostrzega, że w czasie pielgrzymek ruch na ulicach, którymi będą poruszali się wierni, może być czasowo wstrzymywany.

Pielgrzymi na drogach Mazowsza

Warszawskie pielgrzymki dopiero wyruszą, ale na drogach Mazowsza już można spotkać licznych pielgrzymów

"Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymujących oraz dbają o płynność ruchu drogowego w ramach dewizy #pomagamyichronimy. Apelujemy do kierowców, by podczas spotkania pielgrzymek" - informuje mazowiecka policja.

Na drogi #Mazowsze wyruszyły pielgrzymki, które kierują się na Jasną Górę. #Policja.nci @PolicjaMazowsze czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymujących oraz dbają o płynność ruchu drogowego w ramach dewizy #pomagamyichronimy. Apelujemy do kierowców, by podczas spotkania pielgrzymek…