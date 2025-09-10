Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada

- Zgromadziliśmy w naszych zbiorach około osiemdziesięciu dzieł Olgi Boznańskiej; dziewięć spośród nich jest stale eksponowanych w Galerii Sztuki XIX wieku - powiedziała podczas środowej konferencji w gmachu Muzeum Narodowego dyrektorka placówki dr Agnieszka Lajus.

- Obecnie w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni tej galerii, na metalowych siatkach, zawisło trzydzieści obrazów i pasteli. Należą one do mniej znanych prac, niedostępnych na co dzień prac malarki. Sposób ich prezentacji - na siatkach rozpiętych na metalowych ramach - naturalnie kojarzący się z przestrzenią magazynów sztuki - podkreśla ten szczególny moment, gdy skarby ukryte wychodzą na światło dzienne i mogą cieszyć publiczność – zaznaczyła dyr. Lajus.

Pokaz obejmuje m.in. takie obrazy, jak dużego formatu praca "Dziewczyna z koszem jarzyn", "Studium kobiety z dziewczynką", "Wnętrze monachijskiej pracowni", "Portret kobiety w niebieskiej bluzce", "Maki".

Portrety Boznańskiej i Boznańska na portretach

Ekspozycję zdominowały portrety; są to obrazy stworzone przez Boznańską, jak też jej wizerunki wykonane przez jej przyjaciół, m.in. Wandę Chełmońską i Xawerego Dunikowskiego. Na to zestawienie autoportretów z obrazami, które ukazywały artystkę oczami jej przyjaciół, zwróciła uwagę kuratorka pokazu Renata Higersberger, kustosz Zbiorów Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Przypomniała ona również fragment listu Boznańskiej, która w roku 1909 pisała do przyjaciółki Julii Gradomskiej: "Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą, są uczciwe, pańskie, nie ma w nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi. Są ciche i żywe, i jak gdyby je lekka zasłona od patrzących dzieliła. Są w swojej własnej atmosferze".

- Właśnie tę atmosferę intymną staraliśmy się teraz przedstawić w tym kameralnym pokazie - zaznaczyła kuratorka. - Pośród portretów, których Boznańska namalowała wiele, są wizerunki osób bliskich, przyjaciół, również mężczyzn, z którymi Boznańską łączyły bliskie, acz platoniczne więzy, owych, jak ich nazywano "amitié amoureuse". Również są portrety dzieci, a w dalszej kolejności osób, które po prostu swoje wizerunki u artystki zamawiały – a więc prace ze swoistej firmy portretowej, którą prowadziła. Portrety z czasów krakowsko-monachijskich, a potem z okresu parysko-krakowskiego - zaznaczyła w rozmowie z PAP Renata Higersberger.

- Naturalnie tym pokazem w pewien sposób przypominamy, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2025 Rokiem Olgi Boznańskiej, jednej z najważniejszych i najbardziej znanych polskich malarek XIX wieku. W 2025 obchodziliśmy jednocześnie 160-lecie urodzin i 85-lecie śmierci artystki – dodała kuratorka.

Warsztaty rysunkowe dla każdego

Pokazowi twórczości Olgi Boznańskiej towarzyszy przedstawiony podczas konferencji przez Małgorzatę Borkowską atrakcyjny program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych; są to: koncerty, wykłady i spotkania.

Jedną z propozycji jest "Wieczór w Muzeum", podczas którego będzie można wziąć udział w otwartych warsztatach malowania pastelami i porozmawiać z ekspertami na wystawie. Na uczestników czekają też atrakcje muzyczne: wystąpią wokalistka jazzowa Aga Zaryan i DJ Janek z Cukru. Tych, którzy będą chcieli rozwijać talenty twórcze, muzeum zaprasza na warsztaty rysunkowe "Otwarty szkicownik".

Zaplanowano też wykłady, oprowadzania oraz rodzinne spotkania tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku. Okazją do dyskusji o biografiach dawnych artystek będzie rozmowa panelowa z udziałem współczesnych pisarek i badaczek.

Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej jest częścią stałej Galerii Sztuki XIX Wieku. We wtorki wstęp bezpłatny.