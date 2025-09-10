Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki

Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Źródło: PAP/Albert Zawada
Mniej znane i rzadko pokazywane prace Olgi Boznańskiej można oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obrazy i pastele jednej z najważniejszych polskich malarek są eksponowane w ramach Galerii Sztuki XIX wieku.

- Zgromadziliśmy w naszych zbiorach około osiemdziesięciu dzieł Olgi Boznańskiej; dziewięć spośród nich jest stale eksponowanych w Galerii Sztuki XIX wieku - powiedziała podczas środowej konferencji w gmachu Muzeum Narodowego dyrektorka placówki dr Agnieszka Lajus.

- Obecnie w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni tej galerii, na metalowych siatkach, zawisło trzydzieści obrazów i pasteli. Należą one do mniej znanych prac, niedostępnych na co dzień prac malarki. Sposób ich prezentacji - na siatkach rozpiętych na metalowych ramach - naturalnie kojarzący się z przestrzenią magazynów sztuki - podkreśla ten szczególny moment, gdy skarby ukryte wychodzą na światło dzienne i mogą cieszyć publiczność – zaznaczyła dyr. Lajus.

Pokaz obejmuje m.in. takie obrazy, jak dużego formatu praca "Dziewczyna z koszem jarzyn", "Studium kobiety z dziewczynką", "Wnętrze monachijskiej pracowni", "Portret kobiety w niebieskiej bluzce", "Maki".

Jedyna taka biblioteka w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jedyna taka biblioteka w Polsce

Piotr Bakalarski

Portrety Boznańskiej i Boznańska na portretach

Ekspozycję zdominowały portrety; są to obrazy stworzone przez Boznańską, jak też jej wizerunki wykonane przez jej przyjaciół, m.in. Wandę Chełmońską i Xawerego Dunikowskiego. Na to zestawienie autoportretów z obrazami, które ukazywały artystkę oczami jej przyjaciół, zwróciła uwagę kuratorka pokazu Renata Higersberger, kustosz Zbiorów Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Przypomniała ona również fragment listu Boznańskiej, która w roku 1909 pisała do przyjaciółki Julii Gradomskiej: "Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą, są uczciwe, pańskie, nie ma w nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi. Są ciche i żywe, i jak gdyby je lekka zasłona od patrzących dzieliła. Są w swojej własnej atmosferze".

- Właśnie tę atmosferę intymną staraliśmy się teraz przedstawić w tym kameralnym pokazie - zaznaczyła kuratorka. - Pośród portretów, których Boznańska namalowała wiele, są wizerunki osób bliskich, przyjaciół, również mężczyzn, z którymi Boznańską łączyły bliskie, acz platoniczne więzy, owych, jak ich nazywano "amitié amoureuse". Również są portrety dzieci, a w dalszej kolejności osób, które po prostu swoje wizerunki u artystki zamawiały – a więc prace ze swoistej firmy portretowej, którą prowadziła. Portrety z czasów krakowsko-monachijskich, a potem z okresu parysko-krakowskiego - zaznaczyła w rozmowie z PAP Renata Higersberger.

- Naturalnie tym pokazem w pewien sposób przypominamy, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2025 Rokiem Olgi Boznańskiej, jednej z najważniejszych i najbardziej znanych polskich malarek XIX wieku. W 2025 obchodziliśmy jednocześnie 160-lecie urodzin i 85-lecie śmierci artystki – dodała kuratorka.

Warsztaty rysunkowe dla każdego

Pokazowi twórczości Olgi Boznańskiej towarzyszy przedstawiony podczas konferencji przez Małgorzatę Borkowską atrakcyjny program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych; są to: koncerty, wykłady i spotkania.

Jedną z propozycji jest "Wieczór w Muzeum", podczas którego będzie można wziąć udział w otwartych warsztatach malowania pastelami i porozmawiać z ekspertami na wystawie. Na uczestników czekają też atrakcje muzyczne: wystąpią wokalistka jazzowa Aga Zaryan i DJ Janek z Cukru. Tych, którzy będą chcieli rozwijać talenty twórcze, muzeum zaprasza na warsztaty rysunkowe "Otwarty szkicownik".

Zaplanowano też wykłady, oprowadzania oraz rodzinne spotkania tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku. Okazją do dyskusji o biografiach dawnych artystek będzie rozmowa panelowa z udziałem współczesnych pisarek i badaczek.

Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej jest częścią stałej Galerii Sztuki XIX Wieku. We wtorki wstęp bezpłatny.

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Sztuka
Czytaj także:
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Demografia nie sprzyja Warszawie. Tylu mieszkańców będzie za 20 lat
Piotr Bakalarski
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
Włochy
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
Śródmieście
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
Wola
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie odszkodowań
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczne dziecko zostało w aucie
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
Śródmieście
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki