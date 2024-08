Pozbyli się betonu, sadzą drzewa. Powstaje ogród jak jezioro

Ogród w typie gdańskim. Co to znaczy?

"Do tej pory jednak nie odkryliśmy wszystkich kart związanych z ogrodem deszczowym. Będzie on zupełnie inny niż dotychczasowe. Będzie to ogród w tzw. typie gdańskim. To właśnie tamtejsi ogrodnicy byli prekursorami zakładania takich ogrodów w Polsce" - zapowiadają drogowcy i wyjaśniają, na czym to polega: "Do tej pory zakładane przez nas ogrody deszczowe były płaskie. Różnicą między zwykłą rabatą a takim ogrodem był kilkuwarstwowy przekrój i studzienki drenażowe. Woda docierała do ogrodu wąskimi szczelinami. Jest to dobry sposób na dostarczanie wody do ogrodu, ale nie tak efektywny jak w przypadku ogrodów w typie gdańskim".