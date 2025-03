Wiosna nad Wisłą. Nowe atrakcje na bulwarach

Kto ma pierwszeństwo na Bulwarach Wiślanych? Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Wraz z nadejściem wiosny warszawiacy i turyści będą mogli odkrywać uroki nadwiślańskich bulwarów, na których - oprócz budzącej się do życia przyrody - czeka kilka nowych miejsc, które wzbogacą ofertę kulturalną i gastronomiczną stolicy.

Przez całą wiosnę i lato mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty kulturalno-rozrywkowej blisko trzydziestu lokali zlokalizowanych na warszawskim odcinku Wisły.

"Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozstrzygnął konkurs na dzierżawę pawilonów na bulwarze gen. George'a S. Pattona. Nowe lokale dołączą do działających od zeszłego sezonu restauracji: Bella Italia, El Chapo oraz kawiarni Galaktyka Smaku. Są to całoroczne miejsca, które będą działać bez względu na porę roku i pogodę. Pozostałe dwa pawilony, zdane przez poprzednich najemców, przejdą generalny remont, by w kolejnym sezonie mogli rozpocząć w nich działalność nowi dzierżawcy" - podaje w komunikacie stołeczny ratusz.

Przy bulwarowej plaży pojawi się lokal Messa, którego znakiem rozpoznawczym będzie długi wspólny stół, idealny na spotkania towarzyskie. Strefa sportowo-relaksacyjna na plaży oraz przestrzeń w lokalu zostały przygotowane z myślą o najmłodszych. Na miłośników kawy czeka nowa kawiarnia GCN.

Wiosna nad Wisłą - nowe miejsca, nowe smaki Źródło: UM Warszawa

Barki i rejsy

Pływające pawilony - barki na śródmiejskim odcinku Wisły to charakterystyczny i lubiany punkt spotkań mieszkańców i turystów. Oferują one nie tylko gastronomię, ale też niezapomniane rejsy. Bogata oferta armatorów stołecznej żeglugi pasażerskiej obejmuje klasyczne rejsy widokowe, kolacje na wodzie, wschody i zachody słońca oraz wyprawy dla grup zorganizowanych. Cztery barki, które są przystankami żeglugowymi to obiekty całoroczne. Konkurs na najem przystani pływających został ogłoszony na siedem lat, co pozwala na stabilny rozwój oferty. W ramach zimowych rejsów mieszkańcy mieli okazję korzystać z bezpłatnych rejsów do końca roku, a nawet przywitać Nowy Rok na Wiśle.

Nowy sezon nad Wisłą Źródło: UM Warszawa

Ratusz podkreśla, że wszystkie znane z lat ubiegłych plenerowe miejsca nad Wisłą będą otwierać się sukcesywnie, aby odwiedzający mogli cieszyć się słońcem, naturą i bliskością rzeki. Z nadejściem wiosny mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty lokali na bulwarze Flotylli Wiślanej oraz bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego.

W 2024 roku pełnowymiarowe funkcjonowanie rozpoczęła Przystań Warszawa, która przez najbliższe siedem lat będzie oferować zajęcia sportowe, żeglugowe, kulturalne i gastronomiczne. Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć kajakarskich, SUP, jogi, treningów wioślarskich, teoretycznych zajęć żeglarskich oraz sobotnich spotkań szachowych.

Nowości na sezon 2025

W tym sezonie można spodziewać się nowego oblicza miejsc, które wpisały się już w krajobraz warszawskich brzegów. Klubokawiarnia Miami Wars, mieszcząca się na północnym krańcu Cypla Czerniakowskiego zostanie przearanżowana, aby zapewnić jeszcze piękniejszy widok na lewobrzeżną panoramę Warszawy. Nowy dzierżawca pojawi się również w pawilonie przy plaży Poniatówka, który będzie dostępny dla mieszkańców przez cały rok. Wszystkie konkursy i przetargi na dzierżawy obiektów nad brzegiem Wisły wzbogacane są wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi, realizowanymi w ramach kampanii Dzielnica Wisła.