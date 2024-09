Policyjne naloty na nielegalne wyścigi. Setki mandatów, średnio na 436 złotych

Funkcjonariusze interweniowali w miejscach, gdzie według ich wiedzy i przekazywanych przez okolicznych mieszkańców zgłoszeń, dochodziło do nieakceptowalnych zachowań na drodze.

Ponad 550 skontrolowanych pojazdów

W trakcie prowadzonych od piątku, 27 września, do niedzieli, 29 września, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, policjanci wzięli "pod lupę" kierujących, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, przejawiali agresywne zachowania na drodze, a także tych, których pojazdy były technicznie niesprawne w świetle obowiązującego prawa.

Podczas działań stołeczni policjanci skontrolowali 558 pojazdów, nałożyli 308 mandatów karnych na łączną kwotę 134 550 złotych (co daje 436 złotych średniej wysokości mandatu). Zatrzymali 55 dowodów rejestracyjnych i 20 praw jazdy. Wobec 19 kierujących skierowali wnioski o ukaranie do sądu, zatrzymali dwie osoby.

"Bezpieczna stolica to system naczyń połączonych, w którym każdy ma do odegrania swoją rolę. Bezpieczne ulice to nasze wspólne dobro" - podkreślili funkcjonariusze.