Stolica symbolicznie uczci lot Polaka w kosmos

Hubert Kijek o ostatnich przygotowaniach przed misją Axiom-4 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Iluminacja mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie świeciła na niebiesko, aby upamiętnić lot polskiego astronauty doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos.

- Kolor niebieski został wybrany przez astronautą, ma nawiązywać do nieba - dowiedział się reporter TVN24 Hubert Kijek, który obserwuje z Florydy odliczanie do startu misji kosmicznej Axiom-4. Kapsuła Crew Dragon i rakieta Falcon 9 wyniosą we wtorek załogę na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski przekazał naszej redakcji, że niebieska iluminacja pojawi się na przeprawie w poniedziałek i wtorek.

Most Śląsko-Dąbrowski Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook

Drugi Polak w kosmosie - co będzie tam robił?

We wtorek 10 czerwca z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie ma wystartować misja kosmiczna Axiom-4 z polskim astronautą doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie.

Sławosz Uznański Źródło: Albert Zawada/PAP

Udział Polaka w tej ekspedycji to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji naukowo-technologicznej IGNIS na ISS.

Głównym celem misji Axiom-4 jest przeprowadzenie serii badań z zakresu inżynierii, medycyny, biologii i biotechnologii. Polski astronauta spędzi dwa tygodnie na orbicie. Będą one pracowite: przeprowadzi on szereg eksperymentów, których nie można zrealizować w ziemskich warunkach. Zaplanowano też kilka okresów, podczas których polski astronauta będzie wykonywał połączenia z rodzimymi krótkofalowcami.

Pomysły polskich uczniów polecą w kosmos wraz z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim Źródło: Hubert Kijek/Fakty TVN

Uznański-Wiśniewski poprowadzi w kosmosie pokazy, które zostaną nagrane, a potem wykorzystane w ramach programu edukacyjnego. Zajęcia będą dotyczyły m.in. kołyski Newtona w nieważkości (rząd kilku stykających się z sobą jednakowych stalowych kulek, które mogą wykonywać wahania tylko w jednej płaszczyźnie; przyrząd ilustruje zasadę zachowania pędu i energii) i działania prostych układów elektrycznych (np. klucza telegraficznego).

Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Członkowie misji Axiom-4 Źródło: NASA