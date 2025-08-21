Leżał na ulicy, "nagle przestał oddychać". Dramatyczna akcja ratunkowa

O sprawie poinformowała w czwartek Komenda Rejonowa Policji Warszawa I. "Sierżant Piotr Jasiński i starszy posterunkowy Adrian Tyniec interweniowali przy ulicy Foksal. Podjęli czynności wobec 41-latka, który nagle przestał oddychać i stracił funkcje życiowe. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna, a decyzja o rozpoczęciu czynności ratowniczych zapadła w ułamku sekundy" - opisuje młodszy aspirat Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.
Funkcjonariusze rozpoczęli resuscytację. Doprowadziła ona do przywrócenia funkcji życiowych mężczyzny. Na filmie opublikowanym przez policję widzimy, że w pewnym momencie odzyskał on przytomność. Następnie trafił pod opiekę ratowników medycznych.
Walce o życie 41-latka przyglądali się przechodnie. Po zakończeniu akcji ratunkowej podziękowali policjantom za reakcję i określili ich działania jako profesjonalne.
"Pamiętajmy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdzie konieczne będzie udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi. Właśnie dlatego znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy jest niezwykle ważna" - zaznacza mł. asp. Pacyniak.
Kolejna akcja ratunkowa
Na początku miesiąca informowaliśmy o podobnej sytuacji przed wejściem do stacji metra Centrum. Mężczyzna spadł z kilkumetrowego muru na ziemię i stracił przytomność. W pobliżu byli policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy zabezpieczali wydarzenia związane z obchodami 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ruszyli oni na pomoc i rozpoczęli reanimację poszkodowanego. Jego życie również udało się uratować.
Jak podaje śródmiejska komenda, w tej akcji także uczestniczył sierżant Piotr Jasiński.
"Te sytuacje pokazują część trudu, z jakim mierzą się policjanci. Często podczas interwencji na szali jest ludzkie życie, a na podjęcie dobrej decyzji mają sekundy. Właśnie dlatego za takie akcje jak te należą się słowa uznania i podziękowania za dbanie o bezpieczeństwo, gotowość do działania i ratowanie życia" - podkreśla mł. asp. Pacyniak.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I