Śródmieście

Leżał na ulicy, "nagle przestał oddychać". Dramatyczna akcja ratunkowa

Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Źródło: KRP Warszawa I
Na ulicy Foksal leżał mężczyzna, który nagle przestał oddychać. Z pomocą ruszyli śródmiejscy policjanci. Podczas reanimacji udało im się przywrócić funkcje życiowe 41-latka. Jeden z funkcjonariuszy na początku sierpnia uczestniczył w podobnej interwencji przy stacji metra Centrum.

O sprawie poinformowała w czwartek Komenda Rejonowa Policji Warszawa I. "Sierżant Piotr Jasiński i starszy posterunkowy Adrian Tyniec interweniowali przy ulicy Foksal. Podjęli czynności wobec 41-latka, który nagle przestał oddychać i stracił funkcje życiowe. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna, a decyzja o rozpoczęciu czynności ratowniczych zapadła w ułamku sekundy" - opisuje młodszy aspirat Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.

Funkcjonariusze rozpoczęli resuscytację. Doprowadziła ona do przywrócenia funkcji życiowych mężczyzny. Na filmie opublikowanym przez policję widzimy, że w pewnym momencie odzyskał on przytomność. Następnie trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Walce o życie 41-latka przyglądali się przechodnie. Po zakończeniu akcji ratunkowej podziękowali policjantom za reakcję i określili ich działania jako profesjonalne.

"Pamiętajmy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdzie konieczne będzie udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi. Właśnie dlatego znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy jest niezwykle ważna" - zaznacza mł. asp. Pacyniak.

Policjanci st. post. Adrian Tyniec (po lewej) i sierż. Piotr Jasiński (po prawej)
Policjanci st. post. Adrian Tyniec (po lewej) i sierż. Piotr Jasiński (po prawej)
Źródło: KRP Warszawa I
"Spadł z muru i przestał oddychać". Dramatyczna walka o życie
"Spadł z muru i przestał oddychać". Dramatyczna walka o życie
Mężczyzna zasłabł na placu Bankowym
Zasłabł i uderzył głową w metalowy kosz
Strażnicy miejscy udzielili pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie
Upadł i uderzył głową o bruk. Nieprzytomny leżał na chodniku

Kolejna akcja ratunkowa

Na początku miesiąca informowaliśmy o podobnej sytuacji przed wejściem do stacji metra Centrum. Mężczyzna spadł z kilkumetrowego muru na ziemię i stracił przytomność. W pobliżu byli policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy zabezpieczali wydarzenia związane z obchodami 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ruszyli oni na pomoc i rozpoczęli reanimację poszkodowanego. Jego życie również udało się uratować.

Jak podaje śródmiejska komenda, w tej akcji także uczestniczył sierżant Piotr Jasiński.

"Te sytuacje pokazują część trudu, z jakim mierzą się policjanci. Często podczas interwencji na szali jest ludzkie życie, a na podjęcie dobrej decyzji mają sekundy. Właśnie dlatego za takie akcje jak te należą się słowa uznania i podziękowania za dbanie o bezpieczeństwo, gotowość do działania i ratowanie życia" - podkreśla mł. asp. Pacyniak.

Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Źródło: KSP
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I

Policja
