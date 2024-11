Kolejne zatrzymania w sprawie "fabryki faktur"

Zatrzymano kolejnych sześć osób powiązanych z "fabryką faktur". Grupa przestępcza miała zajmować się wystawianiem i wprowadzaniem do obrotu fikcyjnych faktur VAT. Straty na rzecz Skarbu Państwa szacuje się na ponad 56 milionów złotych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty. Wśród zatrzymanych są: Tomasz K., Janusz H., Paweł Ł., Łukasz R., Łukasz S., i Marek B.

- To już jedenasta realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie status podejrzanego posiada łącznie 48 osób. Aktualnie trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej z "fabryki faktur" przebywa w areszcie śledczym - podsumował prokurator Skiba.

Obrót fakturami i pranie brudnych pieniędzy

- W ramach przedmiotowego śledztwa odkryto proceder polegający na wystawianiu i sprzedaży przez zorganizowaną grupę przestępczą nierzetelnych faktur VAT (faktur kosztowych), na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, co prowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy ustalili mechanizm obrotu nierzetelnymi fakturami VAT, a następnie prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Prokurator Skiba wskazał, że w pierwszej kolejności pozyskiwano klientów (przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub osoby prawne) zainteresowanych zakupem nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę co do zaistnienia zdarzeń gospodarczych. Faktury VAT były później wystawiane przez podmioty zarządzane formalnie przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. - Następnie nabywali je w celu wykazania w swoich rozliczeniach podatkowych i obniżenia wartości podatku należnego o podatek naliczony. W wyniku tego dochodziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych - zaznaczył.