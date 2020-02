Pozwała miasto i Skarb Państwa za smog i wygrała. "To przełomowy wyrok"

O wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia poinformowała Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego, która reprezentowała aktorkę. Jak czytamy w informacji, wyrok z powództwa Katarzyny Ankudowicz zapadł w poniedziałek. - Wygraliśmy, to przełomowy i miażdżący wyrok. Sąd wskazał, że miasto i Skarb Państwa są winne zanieczyszczeniu powietrza - relacjonowała na Instagramie tuż po ogłoszeniu wyroku aktorka.

Skarb Państwa i Warszawa wpłacą 10 tysięcy

"Sąd uwzględnił w całości powództwo przeciwko Warszawie i przeciwko Skarbowi Państwa i zasądził od pozwanych rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa kwotę 10 000 zł (powódka nie domagała się zasądzenia świadczeń na swoją rzecz, tylko na rzecz wskazanego hospicjum)" – poinformowała kancelaria. I zwróciła też uwagę na to, że wyrok ma duże znaczenie społeczne dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska w Polsce.

Miasto ukarane po raz pierwszy

To nie pierwsza podobna sprawa, która swój finał miała w sądzie. Już wcześniej Skarb Państwa przegrał z aktorką Grażyną Wolszczak. Sprawy za naruszenie prawa do korzystania z niezanieczyszczonego powietrza wygrali też aktor Jerzy Stuhr, dziennikarz Mariusz Szczygieł i tłumacz Tomasz Sadlik. Jednak tym razem oprócz państwa, po raz pierwszy zostały ukarane również władze miasta.

Z informacji kancelarii wynika, że zdaniem sądu Skarb Państwa i Warszawa "z powodu zaniechań oraz z powodu nieskutecznych działań naruszyły dobra osobiste powódki". Sąd określił je jako prawo do prywatności oraz prawo do ochrony życia prywatnego.

Będzie apelacja?

Co na to władze miasta? - Decyzja w sprawie ewentualnego wniesienia apelacji zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wczorajszego wyroku – informuje Ewa Rogala, rzeczniczka prasowa w stołecznym ratuszu. I przypomina, że w analogicznej sprawie z ubiegłego roku powództwo skierowane przeciwko miastu zostało oddalone. Wówczas Warszawę za smog pozwał aktor Lesław Żurek. Sąd rejonowy ocenił wtedy, że miasto podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy środowiska i nie można zarzucić bezprawności działań czy też zaniechań.