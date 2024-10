"Wprawne oko dojrzy patynę i ciekawostki". Ceramika z dawnego budynku Cepelii coraz bliżej oryginału

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o kolejnych efektach prac przy rewitalizacji budynku dawnej Cepelii u zbiegu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Do odnowionego zabytku wkrótce wprowadzi się księgarnia sieci Empik.

W budynku dawnej Cepelii urządzi się Empik

Przełom nastąpił w lutym tego roku. Rozpoczął się długo wyczekiwany remont. To, kto wprowadzi się do budynku, początkowo było owiane tajemnicą. Dopiero na początku maja spółka Empik ogłosiła, że w zabytku urządzona zostanie trzypiętrowa księgarnia tej sieci wraz z czytelnią i sceną do wydarzeń kulturalnych i spotkań autorskich. Jak informowała w majowym komunikacie spółka, otwarcie nowego salonu pod adresem Marszałkowska 99/101 przewidywane jest na przełomie 2024 i 2025 roku.