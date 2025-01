120 milionów w budżecie obywatelskim. Już można zgłaszać projekty 

Tabliczki na mostach to projekt Budżetu Obywatelskiego Źródło: TVN24

We wtorek wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy, co rok wymyślają, na co można wydać pieniądze z miejskiego budżetu, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze pomysły do realizacji. Wspólnie mają wpływ na to, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W tegorocznej odsłonie wydarzenia do wydania jest 120 milionów złotych.

Projekty można zgłaszać w terminie od 7 do 21 stycznia. Stołeczny ratusz przypomina, że projekt w budżecie obywatelskim może zarejestrować każdy mieszkaniec Warszawy, podobnie jest z głosowaniem. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim.

W ubiegłym roku w budżecie obywatelskim wprowadzone zostały zmiany umożliwiające mieszkańcom zgłaszanie projektów na poziomie lokalnym. - Do tej pory zdarzało się, że projekty, które dotyczyły na przykład jednego osiedla czy jednej ulicy, nie otrzymywały wystarczającej liczby głosów w dzielnicy. Nie mogły być więc realizowane. Dlatego zdecydowaliśmy o wydzieleniu specjalnej, tak zwanej lokalnej puli. Wiązało się to z koniecznością zmian w systemie DECIDIM, dlatego tegoroczny etap zgłaszania pomysłów jest krótszy. Wierzę jednak w to, że warszawiacy i warszawianki zmobilizują się i do 21 stycznia zaproponują wiele ciekawych projektów - powiedział wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki, cytowany w komunikacie ratusza.

11. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie (zdjęcie archiwalne) Źródło: UM Warszawa

Maraton Pisania Projektów i spotkania dla mieszkańców

Urzędnicy przygotowali serię spotkań informacyjnych w sprawie budżetu obywatelskiego. We wtorek, 7 stycznia planowane jest spotkanie informacyjne online o zasadach 12. edycji. Rozpocznie się o godzinie 17.30. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać mail o temacie "NA START" na adres: bo@um.warszawa.pl. W odpowiedzi na maila zostanie wysłany link do spotkania w aplikacji TEAMS.

W sobotę, 11 stycznia odbędzie się Maraton Pisania Projektów. W godzinach od 10 do 14 w Centrum Kreatywności Targowa, przy Targowej 56, eksperci będą wspierać pomysłodawców w pisaniu projektów. "Specjaliści od miejskiej zieleni, dróg i infrastruktury, a także projektów pomocowych, edukacyjnych i kulturalnych podzielą się swoją wiedzą podczas indywidualnych spotkań przy stolikach eksperckich. Podczas wydarzenia wystąpią też prelegenci, którzy przybliżą zasady 12. edycji i będą starali się zainspirować pomysłodawców" - informuje ratusz.

Dodatkowe spotkania będą także odbywać się w dzielnicach. Koordynatorzy budżetu obywatelskiego będą na nich informować o obszarach lokalnych oraz przekazywać wskazówki i porady, dotyczące zgłaszania pomysłów. Terminy wszystkich spotkań dzielnicowych dostępne są na stronie bo.um.warszawa.pl.

"Przez cały okres zgłaszania projektów pracownicy merytoryczni będą udzielać informacji telefonicznych i odpowiadać na maile. Kontakt do urzędników w dzielnicach, jednostkach i biurach dostępny jest na stronie. Zamieszczono tam także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz porady dla pomysłodawców" - zaznacza ratusz.

Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: UM Warszawy

Harmonogram 12. edycji budżetu obywatelskiego

Zgłaszanie projektów trwa do 21 stycznia. Kolejny etap to ich weryfikacja i ocena. Urzędnicy mają na to czas od 22 stycznia do 15 kwietnia. Następny etap - w terminie od 15 kwietnia do 20 maja - to czas na odwołania od decyzji o kwalifikacji lub odrzuceniu projektu. Po jego zakończeniu, nastąpi 10-dniowy okres na przygotowanie projektów do głosowania (21-31 maja).

Głosowanie na projekty będzie trwało od 1 do 15 czerwca. Między 16 czerwca a 1 lipca urzędnicy zliczą głosy i ustalą zwycięskie propozycje. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 1 lipca.