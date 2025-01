Zarzut za groźby wobec Jerzego Owsiaka Źródło: TVN24

Kluczowe fakty W środę wieczorem warszawska policja zatrzymała w Małopolsce podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka.

W czwartek 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza usłyszał prokuratorski zarzut. Przyznał się do winy.

- Pokrzywdzony złożył wniosek o warunkowe zawieszenie postępowania - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie wieczorem gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

- Mężczyźnie został ogłoszony zarzut dotyczący gróźb karalnych połączonych ze znieważenieniem Jerzego Owsiaka. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia i wyraził ubolewanie - przekazał w czwartek po południu rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Prokurator dodał, że w swobodnej wypowiedzi, podejrzany poinformował, że groźby były motywowane "zapoznaniem się z jednym z reportaży w Telewizji Republika, w którym w złym świetle został przedstawiony Jerzy Owsiak". - To zmotywowało go do zadzwonienia do siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W rozmowie z jedną z pracownic skierował groźby pozbawienia życia Jerzego Owsiaka i dokonał znieważenia go - dodał prokurator Skiba.

Brak aresztu, możliwe mediacje

Prokuratura nie wnioskowała o areszt "ze względu na postawę i stan zdrowia podejrzanego". - To mieszkaniec Nowego Sącza, ma 71 lat - doprecyzował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Jest osobą, która leczyła się w przeszłości w związku z przebytą chorobą neurologiczną. W tej sprawie istnieje konieczność przeprowadzenia badań pozwalających na stwierdzenie, że w chwili popełnienia czynu osoba ta była w pełni poczytalna - powiedział prokurator Skiba.

Wskazał, że na dalszym etapie będą podejmowane decyzje co do działań pozakarnych m.in. powiadomienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której obowiązkiem jest kontrola przestrzegania etyki w mediach. - Dodatkowo będziemy brali pod uwagę przeprowadzenie postępowania mediacyjnego między podejrzanym a pokrzywdzonym. Chcę zwrócić uwagę, że pokrzywdzony (Jerzy Owsiak – red.) złożył wniosek o warunkowe zawieszenie tego postępowania - poinformował prokurator Skiba.

Zatrzymany przez policję

O zatrzymaniu podejrzanego policja poinformowała w czwartek rano na platformie X.

"Wczoraj w godzinach wieczornych stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego" - przekazała.

Jak podała, sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Wczoraj w godzinach wieczornych stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego. Sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

O sprawie informował także szef MSWiA Tomasz Siemoniak. "Mężczyzna podejrzewany o grożenie Jerzemu Owsiakowi został wczoraj wieczorem zatrzymany przez policję, która działa profesjonalnie i skutecznie" - napisał minister w czwartek na platformie X. Jak zaznaczył, "to sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą". "Polskie Państwo ich znajdzie i rozliczy!" - zapewnił.

Mężczyzna podejrzewany o grożenie Jerzemu Owsiakowi został wczoraj wieczorem zatrzymany przez policję, która działa profesjonalnie i skutecznie. To sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą. Polskie Państwo ich znajdzie i rozliczy!

"Nie ma i nigdy nie będzie tolerancji na szerzenie nienawiści" - oświadczył z kolei rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Szef WOŚP podziękował policji

Przed południem Jerzy Owsiak podziękował służbom "za tak sprawne działanie". "Mam ogromną nadzieję, że nie będą już musieli w żadnej sprawie związanej ze mną, z Fundacją interweniować. Zgłosiliśmy (...) do Komendy Stołecznej trzy zdarzenia. I oby to były tylko te trzy. Nie rozmawiajmy ze sobą w taki sposób. A jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś, usuń ten wpis" - napisał na Facebooku Owsiak. I zaprosił na czwartkowe "Fakty po Faktach", w których zamierzam mówić m.in. o rozliczeniach zakupów powodziowych.

"Z tego miejsca bardzo dziękuję i dziękujemy za ogrom wsparcia, jakie otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy ze wszystkich stron, z każdego miejsca, z ogromem wzruszeń i opowieści o nas, o naszych losach i obecności Orkiestry w życiu Polaków. Dajecie nam ogromną siłę do działania, co czuję dzisiaj w Fundacji z tłumem wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas codziennie po identyfikatory. Jest nieprawdopodobna, dobra energia!" - podsumował.

Groźby pod adresem Owsiaka

Jerzy Owsiak opublikował we wtorek w mediach społecznościowych post, w którym poinformował o groźbach wobec niego i Fundacji WOŚP. Opisał jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Prezes WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba wobec WOŚP.

W środę szef minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak i szef policji Marek Boroń spotkali się w siedzibie MSWiA z prezesem WOŚP. Jak przekazał Siemoniak, rozmowa dotyczyła zapewniania bezpieczeństwa WOŚP i szefowi fundacji.

Jerzy Owsiak będzie gościem czwartkowych "Faktów po Faktach" o 19.30 w TVN24.