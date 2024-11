W czwartek Łukasz Ż., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej, wrócił do Polski i trafił do aresztu. W piątek po 12 został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście i po niecałej godzinie został wyprowadzony.

Łukasz Ż. wrócił do Polski na podstawie zgody niemieckiego sądu w ramach procedury ENA. Jest podejrzany o to, że we wrześniu tego roku spowodował śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Volkswagen, za kierownicą którego - zdaniem śledczych - siedział Łukasz Ż., najechał na tył forda, który następnie uderzył w bariery energochłonne. Fordem podróżowała czteroosobowa rodzina. W zderzeniu zginął 37-letni mężczyzna, do szpitala trafiły jego 37-letnia żona oraz dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Ranna została także pasażerka volkswagena.