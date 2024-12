SPPN przy Grochowskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Parkowanie w strefie jest bezpłatne w soboty, niedziele i w dni świąteczne. Natomiast płacić trzeba od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 - oprócz 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Minimalna opłata za postój wynosi 0,50 zł, co równa się 10-minutowemu postojowi. Za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 4,5 zł.

Nie trzeba płacić za parkowanie w Wigilię oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (24-26 grudnia), a także w sylwestra i Nowy Rok (31 grudnia i 1 stycznia).

Opłata nie jest przypisana do miejsca

Ponieważ parkomaty przyjmują opłatę we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę, to opłata wniesiona np. w Wigilię zostanie naliczona od godziny 8.00 w piątek, 27 grudnia. Jeśli chodzi o płatność w sylwestra, opłata zostanie naliczona od czwartku, 2 stycznia.

- Warto pamiętać, że opłata nie jest przypisana do miejsca, obowiązuje w całej strefie, więc można zmieniać miejsce postoju - przypomniał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Zaznaczył, że można wystąpić o zwrot części opłaty, która nie zostanie wykorzystana. Są dwa sposoby.

- Albo kierowca przyjdzie do nas z kwitem z parkomatu, wtedy zaznaczamy, że od godziny, o której do nas przyszedł, parkowanie nie jest opłacone, a on dostaje zwrot pieniędzy. Albo kwit przysyła do nas pocztą, wtedy decyduje stempel pocztowy, otrzymuje zwrot pieniędzy od tego momentu. Tak wygląda procedura, bo w ten sposób, bez żadnych wątpliwości, możemy wskazać datę i godzinę, od której postój – zgodnie z wolą kierowcy – nie jest opłacony - dodał Dybalski.

- Oczywiście takie historie nie zdarzają się często, bo jednak mówimy o niewielkich sumach w stosunku do czynności, które kierowca musi wykonać. Ale taka możliwość jest - podkreślił.

Strefa płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) funkcjonuje w Warszawie od 1999 roku i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto.

W 2013 roku granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. "Solidarności" sięgnęła Dworca Gdańskiego i ronda "Radosława" oraz fragmentu Pragi Północ.

Od 2020 roku jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów. Od 4 listopada została rozszerzona o Saską Kępę i Kamionek. Natomiast od 3 lutego 2025 roku SPPN powiększy się o obszary: Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.

SPPN na Saskiej Kępie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl