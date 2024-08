- Tata był na spacerze z koleżanką, kiedy podbiegł do niego pies, którego opisał mi jako "rudego młodego wyżła". Zwierzę pogryzło go do krwi, a około 30-letni właściciel od razu uciekł, nie udzielając pomocy. Tata jest starszą i schorowaną osobą. Dwa sztuczne biodra i rozrusznik serca nie pozwoliłyby mu gonić sprawcy. Był w takim szoku, że na początku nie wiedział, że rany są tak rozległe. Dopiero po jakimś czasie podszedł do niego inny spacerowicz, zwracając uwagę na krew, która przemoczyła rękaw bluzki. Od razu poszliśmy do lokalnej przychodni, gdzie skierowano nas na SOR - opowiadała.