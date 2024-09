O problemach na budowie wiaduktów nad ulicą Paryską na Saskiej Kępie informowaliśmy miesiąc temu. Inwestycja nie zostanie ukończona w planowanym terminie, który były wyznaczony na połowę przyszłego roku. Jak informowała wówczas rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska, przesunięcie w harmonogramie jest wywołane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac na dojeździe do wiaduktu.

W ostatnich dniach otrzymujemy sygnały, że na budowie praktycznie nic się nie dzieje. Jak na dłoni widać taki stan rzeczy na zdjęciach naszego reportera wykonanych we wtorek. - Obserwuję to miejsce od ubiegłego tygodnia. Nie toczą się tam żadne prace. Nie ma ciężkiego sprzętu. Można odnieść wrażenie, że inwestycja została wstrzymana - powiedział Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Aby kontynuować prace, muszą podpisać aneks

Jak Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta tłumaczy ten zastój? - Wykonanie nowej podbudowy jezdni alei Stanów Zjednoczonych oznacza zwiększenie zakresu robót wykonawcy i wiąże ze zmianą kosztów inwestycji oraz terminu jej realizacji. Podstawą do przyjęcia nowych ustaleń w tym zakresie jest zamienna dokumentacja projektowa, którą projektant przekazał inwestorowi – Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta - w ubiegłym miesiącu - tłumaczy Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa SZRM.

Nowy projekt trafił już do wykonawcy prac - firmy Warbud. Jak zapewnia przedstawicielka SZRM, trwają ostatnie ustalenia poprzedzające podpisanie aneksu do obowiązującej umowy. - Po ich zakończeniu i podpisaniu niezbędnych dokumentów możliwe będzie poinformowanie o treści podjętych ustaleń - zastrzegła Choińska-Ostrowska.

Warunek otwarcia nowego wiaduktu

Agata Choińska-Ostrowska poinformowała, że sam wiadukt północny jest już prawie gotowy. Pozostało ułożenie na nim ostatniej warstwy nawierzchni, montaż barierek oraz dokończenie ekranów akustycznych. To - jak wskazała - zostanie wykonane bliżej terminu otwarcia obiektu.

Z kolei jak przekazała nam Karolina Szwajcz-Kuprowska z firmy Warbud, "obecnie prace skoncentrowane są na realizacji ekranów akustycznych na dojeździe do obiektu nitki północnej, na odcinku alei Stanów Zjednoczonych między ulicami Bajońską i Międzynarodową". - Jesteśmy w trakcie uzgodnień z zarządcą ruchu odnośnie projektu czasowej organizacji ruchu - doprecyzowała.

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Prace na Saskiej Kępie to kolejny etap przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowane zostały: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Po oddaniu do ruchu na kilka miesięcy przed czasem wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, prace skupiają się obecnie na modernizacji odcinka trasy przebiegającego przez prawobrzeżną część Warszawy.