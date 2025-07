Kiedyś odkryte baseny, dziś zagłębie klubowe Źródło: tvnwarszawa.pl

Przy Wale Miedzeszyńskim 407 w latach 70. i 80. działał kompleks kilku odkrytych basenów. Miejsce cieszyło się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie korzystali z dobrodziejstw pływalni pod chmurką.

Pod koniec XX wieku teren został wydzierżawiony przez miasto. Umowa dzierżawy opiewała na 27 lat. Termin jej obowiązywania upłynął 30 czerwca 2025 roku, ale dzierżawca nie zgodził się na przekazanie terenu.

Część basenów została zasypana, a na ich miejscu powstało zagłębie klubów rozrywkowych pod nazwą Lunapark. Mimo zakończenia obowiązywania umowy nadal działa.

Odmówili wydania nieruchomości

W oświadczeniu Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa (SCSAW) poinformowało, że 30 czerwca na terenie byłych basenów stawiła się komisja w celu formalnego przejęcia terenu po zakończeniu obowiązywania umowy dzierżawy.

"Na miejscu obecni byli również przedstawiciele dotychczasowego dzierżawcy – spółki Domex Bulwary Saskie Sp. z o.o., którzy złożyli ustne oświadczenie o odmowie wydania nieruchomości i podtrzymali swoje stanowisko dotyczące przedłużenia umowy dzierżawy o siedem lat" - przekazano.

Podkreślono również, że dotychczasowy dzierżawca i inne podmioty prowadzące działalność na tym terenie zostali wcześniej poinformowani o terminie zakończenia umowy oraz zobowiązani do zwrotu nieruchomości w wyznaczonym czasie.

Reprezentujące miasto SCSAW podkreśliło, że w związku z zaistniałą sytuacją podejmie odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania nieruchomości. Zaznaczyło też, że na obecnym etapie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu, bo w pierwszej kolejności konieczne jest jego formalne przejęcie. "Niemniej SCSAW chce przygotować koncepcję przyszłego zagospodarowania tego terenu" – dodało.

Niski czynsz i podnajmowanie terenu

Zastrzeżenia do umowy i reakcji miasta mają dzielnicowi radni. - To dziwne, że była podpisana aż na tak długi czas. Jeszcze bardziej bulwersujące jest to, że umowa umożliwiała podnajem. W umowach z miastem pierwszą rzeczą jest właśnie zakaz podnajmu - ocenił radny Pragi-Południe Marek Borkowski (PiS). Dodał, że z tego, co pamięta, to również cena najmu była "bardzo śmieszna" - wynosiła około dwa tysiące dolarów miesięcznie.

Wtóruje mu inny radny Pragi-Południe, Robert Migas (Miasto Jest Nasze), który ocenił, że miasto przespało moment wygaśnięcia tej umowy. - Dla wielu osób było to oczywiste, że oni nie będą chcieli się wynieść. Uważam działania miasta za niewystarczające. Nie mówię, że nic nie robią, bo wiem, że chcą odebrać koncesję ze względu na brak tytułu prawnego do miejsca, ale nie ma reakcji ofensywnej - podkreślił Migas.

Na sesji radni jednogłośnie przyjęli też stanowisko w sprawie tego terenu. Domagają się bezzwłocznego przejęcia terenu, zaprzestania bezumownego prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę Domex Bulwary Saskie oraz przez inne spółki, które za zgodą Domex Bulwary Saskie prowadzą tam działalność gospodarczą, oraz przywrócenia terenowi ogólnodostępnej funkcji sportowo-rekreacyjnej, zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem i oczekiwaniami mieszkańców.

- Problem z tymi stanowiskami jest taki, że to tylko deklaracja woli, niestety one do niczego miasta i Aktywnej Warszawy nie obligują - skomentował radny Borkowski.

Na sesji była też dyrektorka Aktywnej Warszawy, która odpowiadała na pytania radnych. - Byliśmy trochę zaskoczeni jej wypowiedziami. Myśleliśmy, że będzie miała jakąś koncepcję, plany, co tam będzie, a pani dyrektor wypowiadała się dość enigmatycznie. Dała do zrozumienia, że mogą być problemy z odzyskaniem tego terenu - zaznaczył Borkowski. - Skrę 10 lat odzyskiwali, miejmy nadzieję, że w tym przypadku potrwa to krócej - dodał.

Chcą zamknąć Lunapark i odzyskać baseny

Radni chcą jak najszybszego zamknięcia Lunaparku, przywrócenia terenu mieszkańcom i powrotu basenów. - Są skargi, jest postępowanie policji, wydziału do spraw gospodarczych. Mieszkańcy przeżywają co weekend gehennę. Mieli nadzieję, że to się skończy 30 czerwca. Ale niestety kolejne weekendy pokazały, że Lunapark dalej gra i zamierza grać - powiedział Migas.

Borkowski podkreślił, że Warszawa potrzebuje odkrytych basenów. Podał przykład, że po drugiej stronie Wisły, na Woli, są baseny Moczydło, które cieszą się wielkim zainteresowaniem mieszkańców i zawsze są zatłoczone. - Po praskiej stronie zostały tylko resztki basenów Kora. Oczekiwalibyśmy od Aktywnej Warszawy, żeby w tym miejscu powstały nowoczesne baseny, może w części zakryte, może z podgrzewaną wodą - proponuje radny.

Powrotu basenów chciałby też radny Migas, który zaproponował, żeby były to tereny nieuciążliwej rekreacji sportowej, np. kajakarstwa, wioślarstwa. - Wszystko, co można robić nad wodą, co nie generuje hałasu i szkód dla środowiska - dodał.

Co w miejscowym planie zagospodarowania?

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy teren przy ul. Wał Miedzeszyński 407 przeznaczony jest pod funkcje przyrodnicze oraz rekreacyjno-sportowe, z możliwością ich uzupełnienia o usługi towarzyszące usługom rekreacji i sportu. Znajduje się też w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i przylega do obszaru Natura 2000.

Aktywna Warszawa zapewniła, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłego wykorzystania wyżej wymienionego obszaru uwzględnione zostaną opinie i potrzeby mieszkańców Saskiej Kępy.

Kluby mieszczące się w Lunaparku zachęcają z kolei do podpisania petycji w obronie tego miejsca.

"Lunapark to nie tylko klub, ale kompleksowe centrum rozrywki i kultury nad rzeką. Poza imprezami muzycznymi w Lunaparku przez lata odbyły się setki wydarzeń kulturalnych, takich jak kino plenerowe, teatr uliczny, koncerty, wykłady edukacyjne" – napisali twórcy petycji, dodając, że utrata tego miejsca oznacza pozbawienie warszawiaków jedynej tak wszechstronnej strefy kulturalno-sportowej nad Wisłą.

Mimo prób Polskiej Agencji Prasowej nie udało się skontaktować z byłym dzierżawcą – spółką Domex Bulwary Saskie. Również Lunapark nie odpowiedział na pytania.

