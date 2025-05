Policzą siedliska nietoperzy w dwóch parkach

Nietoperze budzą się z zimowego snu i głodują Źródło: Fundacja Dzikusy Salamandry

Podczas spacerów po wyznaczonych trasach (transektach) osoby, które zgłoszą się do wolontariatu, będą nasłuchiwać, skąd dobywają się odgłosy nietoperzy (ich społeczne odgłosy są słyszalne dla ludzkiego ucha). Jeden spacer zajmie ok. 1-1,5 godziny. Następnie uczestnicy wprowadzą te lokalizacje do bezpłatnej aplikacji w smartfonie.

Jak zgłosić się do wolontariatu?

"Przed rozpoczęciem wolontariatu otrzymacie harmonogram, do którego będziecie mogli wpisać swoją dostępność w wybranych terminach. Żeby nasze badanie było możliwie jak najbardziej miarodajne, spacery będą odbywać się w dniach: park Praski – wtorki, park Skaryszewski – czwartki" - podaje w komunikacie ZZW, zwracając się do przyszłych wolontariuszy.

Zgłaszać mogą się osoby pełnoletnie, które mogą zadeklarować gotowość do przeprowadzenia co najmniej sześciu spacerów od czerwca do września. Chętni mogą pisać na adres: wolontariat@zzw.waw.pl. W w wiadomości można zaznaczyć, po którym parku chce się spacerować. Zgłoszenia są zbierane do najbliższej niedzieli (25 maja) do końca dnia.