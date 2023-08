Spał na skarpie przy Narodowym. "Z torby leżącej obok wydobywały się dziwne dźwięki"

Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie pijanego 49-latka, który zasnął na skarpie przy Stadionie Narodowym. W dużej papierowej torbie miał osiem gołębi hodowlanych. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, a ptaki do Ptasiego Azylu.

Okazało się, że w torbie było osiem gołębi hodowlanych. Do mężczyzny wezwano patrol, który przewiózł go do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, a ptakami zaopiekował się wezwany na miejsce Ekopatrol, który przewiózł je z kolei do Ptasiego Azylu w warszawskim Zoo.