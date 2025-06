Tu często dochodzi do utonięć. Czarne punkty wodne w Warszawie

Rozmowa z ratownikiem WOPR o bezpieczeństwie nad wodą Źródło: TVN24

Czarne punkty wodne to miejsca, w których często dochodzi do utonięć. Wskazują je Komenda Stołeczna Policji i mazowieckie jednostki WOPR. Ratownicy są najbliżej akwenów, znają miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Dzięki takiej współpracy powstaje rzetelny wykaz czarnych punktów wodnych na Mazowszu. Ich zadaniem jest informowanie, że kąpiel w tym miejscu jest niebezpieczna.

Czarne punkty wodne w Warszawie

Wykaz czarnych punktów wodnych w Warszawie (stan na 2024)

500 km rzeki Wisły "Plaża naturystów" ul. Sitowie i ul. Rychnowskiego, 501 km rzeki Wisły przy ul. Romantycznej 510,5 km rzeki Wisły - "Plaża Saska" na prawym brzegu 512 km rzeki Wisły - plaża po prawej stronie przy moście Poniatowskiego tzw. "Poniatówka", 515 km rzeki Wisły - plaża po prawej stronie "Rusałka" Jezioro Balaton przy ul. Abrahama/Nasypowa, Jeziorko Czerniakowskie przy ul. Kąpielowej, Jezioro Gocławskie, aleja Stanów Zjednoczonych Jezioro Kamionkowskie w Parku Skaryszewskim od ul. Grochowskiej Jezioro Kamionkowskie w Parku Skaryszewskim od Al. Zielenieckiej Jeziorko Szczęśliwickie od ul. Bielskiej Jeziorko Szczęśliwickie od ul. Dickensa - od strony pętli MZA Jeziorko Szczęśliwickie od ul. Usypiskowej 17 Jeziorko Szczęśliwickie od ul. Włodarzewskiej - od strony kościoła Jeziorko Szczęśliwickie od ul. Włodarzewskiej - przy pomoście Glinianki Sznajdra - ul. Połczyńska Kąpielisko przy ul. ks. Szulczyka/Napoleona Bonaparte (osiedle Aleksandrów) 516 km rzeki Wisły - plaża na wysokości klubu "Spójnia", ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 Staw Cietrzewia od ul. Cietrzewia Staw Cietrzewia od ul. Dukatowej Staw Cietrzewia od ul. Konewki Staw Cietrzewia od ul. Zbocze/Pana Tadeusza Zbiornik wodny przy ul. Dudziarskiej.