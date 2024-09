Dzień sportu na błoniach Narodowego

- Naszą misją jest popularyzacja sportu w każdej postaci, dlatego stawiamy na różnorodność aktywności. Chcemy, aby każdy uczestnik naszego pikniku odkrył, jak wiele radości i korzyści przynosi ruch na świeżym powietrzu, zarówno dla ciała, jak i umysłu. W Narodowy Dzień Sportu każdy może spróbować swoich sił w nowych dyscyplinach. Nasze wydarzenia mają inspirować do tego, by sport stał się częścią codziennego życia, a piknik jest idealną okazją, by to pokazać – powiedziała Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę, która jest organizatorem wydarzenia.