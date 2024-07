Wulgarne zachowanie oficera. Wojskowy Instytut Medyczny wszczyna postępowanie dyscyplinarne

Ppłk. dr. n. med. Piotr Szymański to krajowy konsultant wojskowej służby zdrowia w dziedzinie neurologii pracujący w Wojskowym Instytucie Medycznym. W sobotę w internecie pojawiło się nagranie, na którym słychać, jak używa on wulgaryzmów wobec osoby go nagrywającej i widać jego agresywne zachowanie.

"Ty śmieciu, kur**", "Weź, idź śmieciu pie*******", "Powinienem ci pie*******, grubasie, ale ku*** jesteś za tłusta na to" - takimi między innymi słowami zwracał się na filmiku Szymański do osób, które go nagrywały. Wideo trwa nieco ponad dwie minuty. Jego bohater głośno krzyczy i nie jest w stanie się uspokoić. Komentujący nagranie szybko wychwycili, że do awantury doszło w jednej z warszawskich restauracji.