Pierwszy warszawski woonerf. Jest przetarg na przebudowę Środkowej

Ulica Środkowa ma przejść zmiany Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Środkowa wreszcie zostanie przebudowana. Jej modernizację wstrzymał przed laty wojewódzki konserwator zabytków. Twierdził, że najpierw należy zająć się remontem kamienic, a dopiero później zmieniać ulicę. Zmodyfikowany projekt uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia, co pozwoliło urzędnikom ogłosić przetarg na roboty budowlane.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił w piątek przetarg na przebudowę ulicy Środkowej na Pradze Północ. Termin składania ofert upływa 10 kwietnia. Wybrany wykonawca będzie miał rok na realizację zadania.

Projekt zakłada zmianę ulicy Środkowej w woonerf, czyli ciąg pieszo-jezdny. Strefa zamieszkania zostanie wprowadzona na odcinku między Stalową a Kowieńską. Piesi dostaną pierwszeństwo przed pojazdami, będą mogli korzystać z całego przekroju jezdni i przekraczać ją w dowolnym miejscu. Docelowy kształt ulicy będzie wymuszał na uczestnikach ruchu ograniczenie prędkości.

Ratusz podaje, że dostęp do budynków zostanie zapewniony dzięki budowie tradycyjnych, obustronnych chodników. "Jezdnia zostanie wykonana z kostki kamiennej. Ruch rowerowy będzie dwukierunkowy natomiast samochodowy jednokierunkowy - od strony ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej" - czytamy w komunikacie.

Wzdłuż ulicy wyznaczone zostaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Szpaler drzew, zieleńce i ławki

Na wizualizacjach Środkowej po przebudowie, które powstały w ramach konkursu architektonicznego w 2017 roku, drzewa miały znajdować się po obu stronach ulicy. Jacek Grunt-Meyer, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. rewitalizacji, wyjaśnia we wpisie na Facebooku, że aktualny projekt nie będzie wyglądał tak, jak na wizualizacjach, "ale będzie miał zbliżony charakter". Oznacza to między innymi, że nie będzie "esowania" toru jazdy, a drzewa będą zostaną posadzone tylko po jednej stronie ulicy.

Urzędnicy zapowiadają, że po obu stronach Środkowej powstaną pasy niskiej roślinności. Ma to pozwolić na wyeksponowanie lokali użytkowych i fasad historycznych kamienic. Na zieleńcach pojawią się między innymi laurowiśnia, irga błyszcząca, pustynnik, tulipany i śnieguliczki. Po zachodniej stronie ulicy przewidziano dodatkowo szpaler wiśni.

Projekt woonerfu na Środkowej Wizualizacja woonerfu na Środkowej Źródło: Na_Prawa Warszawa / Facebook

W planach jest też ustawienie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Wykonawca zajmie się także przebudową kanalizacji deszczowej, gazociągu i budową nowego oświetlenia. Wzdłuż ulicy pojawią się stylowe latarnie.

Ulica Środkowa w 2020 roku Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Wycofanie zgody wstrzymało przebudowę

Jak informowaliśmy w 2021 roku na tvnwarszawa.pl, budowa praskiego woonerfu stanęła pod dużym znakiem zapytania, gdy ówczesny wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki wycofał zgodę na przebudowę ulicy, choć wcześniej zaakceptował proponowane zmiany. Stwierdził, że sytuację zmienił wpis ulicy do rejestru zabytków (wcześniej była tylko w ewidencji). Argumentował wówczas, że najpierw należy przeprowadzić remonty kamienic, a dopiero później ulicy.

W 2017 roku projekt autorstwa pracowni architektonicznej WXCA wygrał konkurs ogłoszony przez miasto. W 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Koncepcja na tym etapie została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez wojewódzkiego, jak i stołecznego konserwatora zabytków.

Ponowna zgoda była potrzebna po tym, jak Środkowa została wpisana przez do rejestru zabytków w sierpniu 2020 roku. Odmowa konserwatora wstrzymała cały proces inwestycyjny. Konieczne było wprowadzenie zmian w projekcie i uzyskanie nowych uzgodnień.

Ulica Środkowa w 2020 roku Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl