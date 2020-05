Więcej zieleni, ławek i metamorfoza młyna. Park Michałowski się zmienia

Dwa etapy prac

Koncepcja rewitalizacji parku powstała w 2018 roku w ramach spacerów z architektami oraz konsultacji społecznych. Według niej prace zostaną podzielone na dwa etapy. Najpierw w centralnej części zieleńca powstanie murawa otoczona rabatami kwietnymi, która mieszkańcom ma służyć jako miejsce na pikniki i odpoczynek. Po bokach pojawią się zwarte krzewy, a pośród zieleni staną ławki oraz zgłoszone w budżecie obywatelskim miejsca ze stolikami do gry w szachy czy warcaby. Nawierzchnia alejek została zaprojektowana tak, by przepuszczała wodę do gleby. Będzie też wybieg z torem przeszkód dla psów i łąka.